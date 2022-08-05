Правоохранительные органы закрыли более 20 уголовных дел в отношении участников январских событий в Алматы

Правоохранительные органы закрыли более 20 уголовных дел в отношении участников январских событий по городу Алматы. Среди них получивший серьезное ранение и задержанный силовиками в больнице Дархан Дусибаев, сообщает Радио Азаттык .

В копии постановления от 1 августа за подписью начальника управления специальных прокуроров прокуратуры Алматы Каната Кунгожинова, которую Дусибаев выслал Азаттыку, говорится, что доказательств его причастности к беспорядкам не обнаружено.

Дусибаев 5 января направлялся на автовокзал, чтобы поехать по делам в другой город. Однако дорога была перекрыта, поэтому он пошел и попал в поток людей. Неизвестные открыли стрельбу — он был ранен в живот и потерял сознание. Очнулся на следующий день в 7-й городской клинической больнице, где ему сделали операцию. Позже родственники сообщили, что спецназ забрал Дусибаева и еще более десятка людей из больницы и доставил в СИЗО. Дусибаев в числе многих других задержанных рассказывал о пытках и насилии под стражей.

Официально он был задержан 12 января. 14 января суд санкционировал в отношении него меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца. Ему вменили часть 2 («участие в массовых беспорядках») статьи 272 уголовного кодекса. 25 января Дусибаев был освобожден под подписку о невыезде. В постановлении прокуратуры упоминается о пулевом ранении Дусибаева, отмечается, что его здоровью был причинен тяжкий вред.

По словам адвоката Жалгас Сапархановой, о том, что власти планируют закрыть дела в отношении около 130 обвиняемых по Январским событиям, говорилось еще несколько недель назад. На днях стало известно, что закрыты дела в отношении более 20 человек.

«Дело моего подзащитного Ермека Абдрешева собираются закрыть. Буквально вчера мы были на приеме у заместителя прокурора города Алматы. Он сказал, что есть список [тех, чьи дела прекратят]. 2 августа были закрыты дела около 20 человек», — сказала Жалгас Сапарханова.

Азаттык обратился в пресс-службу прокуратуры Алматы за комментариями. Представитель прокуратуры Алматы Бауржан Тулендинов предложил обращаться с официальным письменным запросом.

Ранее прокуратура Алматы прекратила дело в отношении задержанного в январе Саята Адильбекулы с формулировкой «в связи с недоказанностью наличия состава уголовного правонарушения в его деяниях».

Житель Алматы 30-летний Саят Адильбекулы получил 5 января огнестрельное ранение, когда вышел из дома в аптеку за лекарством для дочери. Мужчина перенес в больнице операцию. Через несколько дней полицейские забрали его прямо из медицинского учреждения и увезли в СИЗО, не дав долечиться. Адильбекулы вышел на свободу после вмешательства адвокатов. Он сообщил, что подвергался пыткам под стражей.

Всего по Январским событиям, по последним объявленным данным, в суды было направлено 474 уголовных дела, 717 человек были осуждены. К тюремным срокам приговорены 92 человека. По данным властей, по состоянию на 1 августа под стражей содержались 286 подозреваемых.

Сотни людей из числа задержанных после Январских событий заявили о применении к ним пыток и недозволенных методов следствия. К началу июля известно об аресте по подозрению в пытках девяти сотрудников. Из них восемь сотрудников КНБ и один полицейский. Всего в совершении пыток и недозволенных методов следствия подозреваются 15 человек.

Общее количество потерпевших от пыток не сообщается. Известно, что в Алматинской области 25 человек признаны потерпевшими по делам о пытках с использованием раскаленного парового утюга во время расследования Январских событий.

В Казахстане дела о пытках редко доходят до судов, еще реже заканчиваются вынесением обвинительных приговоров. Власти не опубликовали список погибших и отвергли призывы правозащитников провести международное расследование Январских событий.