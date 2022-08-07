Менее 2000 случаев коронавируса выявлено в Казахстане за сутки

В столице зарегистрирован 521 новый случай, в Карагандинской области – 339, в Алматы – 295, в Акмолинской области – 106, в Западно-Казахстанской области – 67, в Павлодарской области – 95, в Костанайской области – 97, в Актюбинской области − 66, в Жамбылской области – 53, в Абайской области – 44, в Атырауской области − 39, в Кызылординской области – 36, в Мангистауской области – 34, в Северо-Казахстанской и Восточно-Казахстанской областях – по 33, в Шымкенте и Улытауской области − по 32, в Жетысуской области – 31, в Алматинской области − 19, в Туркестанской области – 16.

Также, по данным Минздрава, за сутки зарегистрировано 19 случаев коронавирусной пневмонии. Летальных случаев ни от пневмонии, ни от КВИ не зафиксировано.

На 7 августа лечение получают 27 802 человека (27 492 КВИ+ и 310 КВИ-), из них в стационарах находятся 1 466 заболевших, на амбулаторном уровне – 26 336. Из числа заболевших в тяжелом состоянии находятся 34 пациента, в состоянии крайней степени тяжести – 9 пациентов, на аппаратах ИВЛ – 3 пациента.