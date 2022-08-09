Критерии оценки встреч руководителей госорганов с населением разработают в Казахстане

В Казахстане разработают критерии оценки встреч акимов и министров с населением, а местные исполнительные органы должны ускорить подготовку документации для решения проблем населения, которые требуют финансирования из бюджета. Такое поручение во вторник в ходе заседания правительства дал премьер-министр Алихан Смаилов.

«Руководителям центральных и местных исполнительных органов – повысить результативность проводимых встреч с акцентом на оперативное решение проблемных вопросов. Министерствам нацэкономики и информации провести систематизацию всех поднимаемых населением вопросов и утвердить соответствующий план мероприятий по решению данных проблем», - поручил Смаилов.

Он подчеркнул, что акимы регионов должны ускорить подготовку документации по проектам, подлежащим финансированию за счет республиканского бюджета, и внести бюджетные заявки в центральные госорганы. При этом, обратил внимание премьер, при формировании или уточнении проектов республиканского и местных бюджетов «необходимо учитывать вопросы, поднимаемые населением на встречах».

«Министерствам национальной экономики, информации и общественного развития разработать критерии оценки встреч акимов и министров с населением для оценки эффективности государственных органов», - также добавил глава кабмина.

По данным министра информации и общественного развития Аскара Умарова, всего на 2022 год запланировано проведение 227 встреч руководителей госорганов с населением. Из них 55 – в первом, 172 – во втором полугодии. С 1 января по июнь состоялось 45 встреч, чаще всего министры выезжали в Актюбинскую, Карагандинскую и Павлодарскую области. Реже всего – в Алматинскую, Костанайскую, Мангистаускую и Северо-Казахстанскую области.

«Стоит отметить наличие фактов несоблюдения сроков проведения встреч. Это приводит к сдвигу графика с риском посещения одного региона сразу несколькими министерствами и может отразиться на качестве организации встреч местными исполнительными органами», - подчеркнул Умаров.

В свою очередь министр национальной экономики Алибек Куантыров сообщил, что по итогам первого полугодия населением на встречах поднято более 29,2 тыс. предложений и вопросов по жилищно-коммунальной инфраструктуре, благоустройству и экологии, реконструкции дорог, строительству объектов социальной инфраструктуры, земельным и жилищным вопросам и другие. По итогам встреч местными исполнительными органами решено 12,6 тыс. проблем, для решения оставшихся проблем, которые на контроле у акиматов, необходимо 515 млрд тенге. Регионами в рамках корректировки бюджетов предусмотрено 149,2 млрд тенге, или 29% от необходимости.

«На основании предложений местных исполнительных органов сформирован перечень проблемных вопросов, требующих решения на уровне центральных исполнительных органов, национальных холдингов, компаний и предложений по их решению. Данный перечень состоит из 140 вопросов. Большая часть вопросов связана с необходимостью выделения средств из республиканского бюджета, в том числе по 18 вопросам у регионов отсутствует необходимая документация; в республиканском бюджете на текущий год предусмотрено 103 млрд тенге на 22 крупных проекта и системных вопроса, требующих финансирования в несколько этапов», - рассказал министр.

Кроме того, из 54 вопросов, не требующих финансирования, 42 находятся на рассмотрении у госорганов. При этом, уточнил Куантыров, из 140 вопросов госорганами не поддержано 28, а 14 вопросов, требующих решения на уровне правительства, будут вынесены на заседание кабмина.