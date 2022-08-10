Он получил травму головы
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Солдат-срочник погиб в Алматинской области во время шквального ветра
фото Жанары Каримовой

Военнослужащий срочной службы алматинской воинской части Национальной гвардии погиб во время шквального ветра в Алматинской области, помогая сослуживцам эвакуироваться в безопасное место, передает «Казинформ».

По данным регионального командования «Оңтүстік», в соответствии с планом боевой подготовки воинской части 5571, личный состав первого батальона оперативного назначения находился на полевом выходе в учебном центре воинской части 5574. Воинская часть расположена в селе Жетыген Илийского района Алматинской области.

«9 августа в 20:55 началась сильная буря со шквальным ветром, в результате которого разрушился палаточный городок. Рядовой Шахимов А. Н., помогая своим сослуживцам эвакуироваться в безопасное место, получил травму головы от удара металлического каркаса палатки при выходе из нее. Сразу же была оказана первая медицинская помощь и его доставили в городское медицинское учреждение города Конаев. В городской больнице города Конаев констатировали смерть военнослужащего», - сообщили в ведомстве.

Причины происшествия выясняются, проводится служебное расследование.

19-летний Шахимов был призван из Кокшетау весной этого года.

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