Суд Шымкента освободил активиста Молдабая Садибекова, осужденного на три года за организацию беспорядков во время январских событий

10 августа городской суд Шымкента удовлетворил апелляционное заявление активиста Молдабая Садибекова, который был приговорен к трем годам тюремного заключения по обвинению в «организации массовых беспорядков» в связи с январскими событиями, и заменил тюремное заключение на условное, сообщает «Радио Азаттык».

Адвокат активиста Гульнар Алтыбай просила судебную коллегию изменить часть приговора, заявив, что Садибеков полностью признает предъявленные обвинения, искренне сожалеет. Активист объяснил, что вышел на мирный митинг, но не думал, что он перерастет в массовые беспорядки.

Также прокурор Галымжан Жанабай попросил суд удовлетворить ходатайство об изменении приговора, вынесенного первой инстанцией. Он отметил, что суд принял справедливое решение в отношении активиста, однако не учел смягчающие обстоятельства. Судебная коллегия удовлетворила жалобу Садибекова и его защитников приняв во внимание то, что активист воспитывает несовершеннолетних детей, ранее не судим, имеет место жительства и постоянную работу.

Решение вступает в силу 10 августа и Садибеков будет освобожден из тюрьмы. В судебном процессе приняли участие около тридцати человек, включая родственников и сторонников активиста, а самого Садибекова не доставили из следственного изолятора.

6 июня судья Аль-Фарабийского районного суда Мадияр Абдрасилов признал виновным в совершении преступления активиста Молдабая Садибекова, обвиняемого по части 2 и 3 статьи 272 Уголовного кодекса («участие и призыв к массовым беспорядкам»), приговорив его к трем годам лишения свободы. 9 августа казахстанские правозащитники включили Молдабая Садибекова в список политических заключенных.