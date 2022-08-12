Проект по расширению Тенгиза завершен на 93% – Минэнерго

Проект по расширению Тенгиза завершен на 93%, сообщает «Казинформ» со ссылкой на министерство энергетики.

Как сообщает пресс-служба ведомства, министр энергетики Болат Акчулаков в рамках рабочего визита в Атыраускую область посетил месторождение Тенгиз, где ознакомился с ходом реализации крупнейшего в Казахстане проекта будущего расширения – проекта управления устьевым давлением производства (ПБР-ПУУД) и призвал руководство компании «Тенгизшевройл» не отступать от графика реализации проекта.

«Важно придерживаться графика реализации проекта, несмотря на вызовы, с которыми приходится сегодня сталкиваться. Кроме того, необходимо продолжать уделять особое внимание развитию казахстанского содержания, обеспечивая благополучие казахстанских производителей и отечественных работников», - сказал Акчулаков в рамках встречи с руководством Тенгизшевройл.

По данным министерства, в настоящее время проект завершен на 93%. Все оставшиеся работы сосредоточены на Тенгизе.

В ведомстве напомнили, что в начале лета был запущен объединенный центр управления производством, который интегрирует все заводы оператора месторождения в единую операционную модель, повышая надежность и оптимизируя производственные показатели. С июля на новую замерную установку, которая является четвертой из четырех запланированных к строительству в рамках ПБР-ПУУД, благополучно поступает нефть. Также во втором квартале подали напряжение на электрическую подстанцию, которая будет питать установку повышения давления.

Акчулаков отметил, что успешный запуск ПБР-ПУУД значительно увеличит поступления в бюджет Казахстана от ТШО. При этом только за шесть месяцев 2022 года ТШО направил в экономику страны рекордные за пять лет $7,5 млрд.

Министр также подчеркнул необходимость мониторинга и тесного взаимодействия в рамках предстоящего высвобождения тысяч работников подрядных компаний ТШО, привлеченных к ПБР-ПУУД.

Накануне глава Минэнерго посетил месторождение Кашаган. Он поручил руководству завода по итогам ремонтных работ представить в министерство детальный анализ о причинах недавней утечки газа и проделанной работе по возобновлению производственных операций. Напомним, что 3 августа на заводе «Болашак» сработали датчики утечки газа, в результате чего были остановлены все установки комплексной подготовки нефти и газа. Выполняется инспекция, разрабатывается план по постепенному восстановлению добычи нефти. С 9 на 10 августа на Острове «D» запущен второй компрессор, в настоящее время суточная добыча на Кашагане около 100 тыс. баррелей в сутки.

В мае глава Chevron Майкл Вирт сообщил о новых сроках запуска ПБР-ПУУД Тенгиза. Дата запуска проекта будущего расширения (ПБР) – первая половина 2024 года, проекта управления устьевым давлением - конец 2023 года, писала газета «Ак жайык».