Дифференцированные цены на дизтопливо должны начать действовать с 20 августа – Смаилов

Дифференцированные цены на дизельное топливо на приграничных территориях должны начать действовать с 20 августа. Такое поручение дал во вторник в ходе заседания правительства премьер-министр Алихан Смаилов.

«Министерству энергетики необходимо принять своевременные меры по недопущению дефицита на отечественном рынке ГСМ. Нужно провести соответствующую работу с владельцами АЗС, граждане не должны страдать из-за этого. Правила по дифференциации цены на ГСМ с 20 августа должны действовать. Болат Уралович (Акчулаков, министр энергетики – В.), держите ситуацию на личном контроле», - поручил Смаилов.

Как напомнил в свою очередь Болат Акчулаков, министерством энергетики разработан проект приказа, предусматривающий установление дифференцированных цен на дизельное топливо для транзитного транспорта и по периметру границы. Цены будут зависеть от резидентства, объемов потребления и от вида транспорта.

«Согласно проекту приказа для наших граждан при наличии водительских удостоверений лимит в день будет составлять 100 литров дизельного топлива по существующей цене 230-260 тенге за литр, для грузового транспорта, при наличии водительского удостоверения и документов, то есть техпаспорта на автотранспортное средство, подтверждающего его казахстанскую регистрацию, лимит в сутки будет 300 литров. Остальной группе лиц, а также свыше указанных объемов дизельное топливо будет отпускаться по 450 тенге за литр», - пояснил он.

Документ до 18 августа будет находиться на онлайн-обсуждении на сайте открытых НПА.