Установлены обстоятельства гибели 176 человек во время январских событий – Генпрокуратура

По официальным данным, во время январских событий погибли 238 человек. Установлены обстоятельства гибели и продолжается следствие по 176 погибшим, сообщил во вторник в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций заместитель начальника службы уголовного преследования генеральной прокуратуры Елдос Килымжанов.

«Во время январских событий погибло 238 граждан. Есть среди них преступники, есть и невинно погибшие. Мы детально разбираемся по каждому факту. На сегодня обстоятельства гибели установлены и следствие продолжается по 176 лицам», - сообщил Килымжанов.

В числе погибших, напомнил он, 19 сотрудников силовых ведомств, которые погибли в городе Алматы, Алматинской, Жамбылской и Кызылординской областях.

«Указанные сотрудники были убиты, а некоторые просто растерзаны преступниками при исполнении служебных обязанностей по защите общественного порядка и государственных объектов. Выполняя свой долг, работники правоохранительных органов гибли при массовых избиениях, в результате наезда транспортных средств или расстрела в упор, будучи при этом безоружными», - сказал заместитель начальника службы уголовного преследования.

Кроме того, по его данным, 92 человека погибли при вооруженных нападениях на здания акиматов, полиции, резиденции президента, телевышки, магазины и иные объекты в Алматы, Кызылорде, Таразе, Шымкенте и Атырау.

«В целях блокировки обеспечения общественной безопасности, правопорядка и стремясь похитить боевое оружие, они совершали организованные и хорошо спланированные нападения на здания органов полиции и КНБ», - озвучил доводы Килымжанов.

Он также отметил, что, как показало расследование, «некоторые граждане, пренебрегая мерами безопасности, нарушая условия режима чрезвычайного положения, находились в местах, где совершались вооруженные нападения».

«Необходимо отметить, что в тот период преступники в основном скрывались во дворах жилых домов, откуда внезапно совершали вооруженные нападения. В ходе проведения антитеррористической операции в результате перекрестного огня некоторые граждане получили огнестрельные ранения, не совместимые с жизнью. Несколько граждан погибли при совершении мародерства и краж из различных объектов бизнеса. В ходе наших предыдущих брифингов об этих фактах подробно сообщалось.», - сказал Килымжанов.

Всего, отметил он, в результате январских событий нанесен ущерб более чем на 100 млрд тенге, в том числе, субъектам бизнеса – на 92 млрд. тенге. В настоящее время правоохранительными органами расследуется свыше 200 уголовных дел по фактам гибели людей. В частности, принят комплекс мер по установлению фактических обстоятельств по всем этим случаям, допрошены более десяти тысяч граждан, которые могли быть возможными свидетелями. В рамках уголовных дел проведены тысячи судебных экспертиз.

По январским событиям по всей стране зарегистрировано свыше 5 300 уголовных дел, большинство из которых – кражи, грабежи, хранение оружия и другие. Всего под стражу было помещено 1 237 подозреваемых. С учетом личности, состояния здоровья и других характеризующих материалов 284 гражданам содержание под стражей заменено на подписку о невыезде, залог, домашний арест и личное поручительство. Суду преданы 955 обвиняемых, к различным мерам наказания осуждено 834 человека, в том числе 636 – к наказаниям, не связанным с лишением свободы. В настоящее время под стражей содержатся 292 подозреваемых.