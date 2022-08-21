Число инфицированных продолжает снижаться
Менее 750 новых случаев коронавируса выявлено в Казахстане за сутки
фото gov.kz

В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 740 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, сообщил Минздрав.

В столице подтверждено 126 случаев, в Карагандинской области – 109, в Акмолинской области – 68, в Алматы – 61, в Западно-Казахстанской области – 60, в Костанайской области – 59, в Северо-Казахстанской области – 53, в Павлодарской области – 51, в Актюбинской и Улытауской областях – по 24, в Мангистауской области – 17, в Атырауской области – 16, в Кызылординской области – 12, в Алматинской области – 11, в Восточно-Казахстанской и Жамбылской областях – по 10, в Абайской области – 9, в Шымкенте – 8, в Жетысуской и Туркестанской областях – по 6.

Всего в стране подтверждено 1 383 549 случаев КВИ.

Данные Минздрава о числе случаев коронавирусной пневмонии и количестве людей, остающихся в стационарах на 13 августа, ещё не опубликованы.

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