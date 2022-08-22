В Актобе раскрыли преступную схему продажи водительских удостоверений работниками спецЦОНа

Департаментом полиции Актюбинской области разоблачена организованная преступная группа из числа работников специализированного ЦОНа, оказывающих содействие гражданам в получении водительских удостоверений за 200 тысяч тенге, передает Polisia.kz .

«В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий установлено, что при прохождении обязательного теоретического экзамена у входа в экзаменационный класс работники ЦОНа, согласно своей преступной роли, осуществляли беспрепятственный проход определенных кандидатов по списку, не подвергая их наружному досмотру металлоискателем. При этом список привилегированных кандидатов заранее формировалась пособниками из числа гражданских лиц», - рассказали в полиции.

Экзаменуемый, снабженный мини-наушниками, микрофоном и камерой, проходил за свой компьютер и показывал изображение с монитора другому участнику преступной группировки, который находился в этот момент в съемной квартире и диктовал правильные ответы. Еще один участник группировки во время экзамена сидел в соседнем кабинете и обеспечивал их интернетом с помощью роутера.

«Таким образом недобросовестные граждане сдавали тесты и получали заветные водительские удостоверения», - отмечается в сообщении.

По данным полиции, при обыске в съемной квартире изъято 6 690 000 тенге, 1800 долларов США, микро-наушники, микро-видеокамеры, жилетки для сдачи экзаменов с мини-камерами, зарядные устройства и многое другое. В ходе спецоперации был задержан гражданин, ожидавший свою очередь во дворе спецЦОНа, также снабженный всей необходимой техникой.

«В настоящее время действия лиц, вовлеченных в преступную схему, задокументированы и проводятся следственные действия», - указывается в сообщении.