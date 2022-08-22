В Алматы вынесли на общественное обсуждение правила дизайн-кода города

Как указывается в документе, правила разработаны согласно закону «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан», закону «Об особом статусе города Алматы» и определяют порядок дизайн-кода города с учетом исторических, ландшафтно-природных, функциональных, местных особенностей. Задачами правил являются «формирование комплексного подхода и развитие качественной городской среды, соответствующей современным потребностям жителей и гостей города; соблюдение дизайн кода при застройке, оформлении коммерческих и жилых фасадов».

В требованиях к оформлению фасадов зданий указывается, что цвет и покраска стен зданий должны быть однородными, при реставрации и косметическом ремонте «важно руководствоваться историческими данными и исходным проектом», либо «паспорта цветового решения». При отделке стен не допускается использование сайдинга (за исключением одноквартирных жилых домов), профилированного металлического листа (за исключением промышленных территорий), асбестоцементных листов, также не допускается оклейка стен первых этажей пленкой и баннерами. При декоративном приеме оформления фасадов декоративные детали (мозаика, муралы, арт-объекты) должны располагаться преимущественно на торцах зданий, но в небольшом количестве могут присутствовать и на всем фасаде.

«В случае расположения нескольких общественных помещений на первом этаже, каждое со своим входом, их отделка должна быть идентичной по материалам и цветам либо выполняться в одной гамме с фасадом всего здания. Возможно использование более темного цвета, чем цвет основного тела фасада, но входящего с ним в общую гамму», - указывается в документе.

С целью сохранения первоначального облика здания не допускается перекрашивание ограждений балконов в цвета, отличающихся от проектных; изменение формы и конструкции балконов и лоджий, изменение и снос декоративных элементов, присутствующих в исходном проекте; самовольное устройство козырьков, наружных приспособлений для сушки белья, а также цветочных горшков с поддонами за балконным ограждением.

Отдельно устанавливаются требования к оформлению фасадов исторических зданий. Так, не допускается закрытие фасадов декоративными панелями, при дизайне вывески необходимо учитывать особенности архитектуры фасада, на котором вывеска будет установлена, она должна вписываться в городскую среду, а цвета и материалы, используемые для отделки нежилых помещений первого этажа (встроенных в здание), должны соответствовать цветам и материалам фасада, также необходимо следовать паспорту цветового решения фасада здания.

«На архитектурных, исторических памятниках, культовых и общественных зданиях не допускается установка любых рекламных щитов, баннеров, дисплеев, бегущих строк. Не допускается размещение кондиционеров на главных фасадах, фасадах, просматриваемых с основных улиц, а также изменение фасадных элементов. Изменение цвета фасада, кровли, фасадных элементов согласовывается с управлением городского планирования и урбанистики города Алматы. На киноконцертных залах, театрах и кинотеатрах при отсутствии специального места для размещения афиш, допускается установка афиш с отступом от краев на фасаде или между колоннами с обязательной симметрией, не перекрывая элементы декорирования», - указывается в документе.

При этом декоративные элементы на зданиях, представляющих историческую и архитектурную ценность, должны восстанавливаться согласно оригинальному историческому облику, как и балконы и лоджии. При косметическом ремонте таких зданий необходимо руководствоваться историческими данными или паспорта цветового решения.

В правилах также предлагается принимать меры по ликвидации, маскировке и упорядочению кондиционеров на фасадах зданий: переносить их на дворовые фасады, систематизировать расположение, окрашивать в цвет фасада, закрывать декоративными коробами, сочетающимися по стилистике, форме и цвету с архитектурой здания; размещать кондиционеры за ограждениями балконов и лоджий.

Чтобы избежать излишнего визуального шума и дисгармонии в общем облике города, не допускается размещение пристроек к существующим зданиям. Существующие же пристройки должны быть приведены в соответствие с общей стилистикой и архитектурой основного сооружения. Все балконы в пределах одного здания должны быть одинаковыми, не допускается частичная замена отделки балконов. При этом используемые цвета и материалы должны быть идентичными, если архитектурой здания не предусмотрено иное. Здесь при отделке балконов и лоджий также запрещено использование сайдинга, профилированных металлических листов, асбестоцементных листов. В едином стиле должны быть и все козырьки одного здания, навесы не должны нарушать архитектурный облик здания, стилистически ему подходить либо быть малозаметными.

«Если в изначальном проекте здания предусматривались козырьки над входными зонами, при последующей эксплуатации и ремонте необходимо сохранять существующий архитектурный облик, конструкции, формы, материалы и цвета козырьков. Если появляется необходимость в создании новых козырьков, их архитектурный облик, конструкции, формы, материалы и цвет должны быть идентичными существующим козырькам либо сочетаться с ними», - отмечается в документе.

При создании новых козырьков рекомендуется отдавать предпочтение простым формам и современному минималистскому дизайну, если архитектурой здания не предусмотрено иное.

Окна в зданиях, представляющих историческую и архитектурную ценность, должны восстанавливаться в соответствии с их историческим обликом. Оконные переплеты должны быть одинаковыми во всем здании, цвет и материал рам — идентичными, если архитектурой здания не предусмотрено иное. Аналогичное требование – к дверям в зданиях, представляющих историческую и архитектурную ценность. В целом водные двери должны сочетаться по стилю с окнами и фасадом.

«Рекомендуется окрашивать торцы зданий в цвет фасадов, а полностью глухие торцы — декорировать. Глухие торцы зданий, которые не имеют культурной, исторической или художественной значимости, рекомендуется оформлять с помощью декоративной подсветки; вертикального озеленения; арт-объектов; муралов; мозаик. Существующие мозаики и рисунки, представляющие историческую или художественную ценность, важно реставрировать и поддерживать в хорошем состоянии. Не допускается перекрывать, перекрашивать, устанавливать поверх инженерное оборудование», - отмечается в правилах.

Цвет и покраска цоколя зданий также должны быть однородными. Не допускается фрагментарный ремонт, частичная покраска в разные цвета, а также отделка разными материалами. При отделке цоколя также запрещено использование сайдинга, профилированных металлических листов (за исключением промышленных территорий), асбестоцементных листов. По цветовому решению и отделке цоколь должен сочетаться со стенами здания.

Все цветовые решения, эскизы декоративных деталей, изменение цвета фасада, кровли, фасадных элементов должны согласовываться с управлением городского планирования и урбанистики города Алматы.