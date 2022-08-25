Борис Джонсон объявил о дополнительном пакете военной помощи Украине

Британский премьер Борис Джонсон во время визита в Киев объявил о дополнительном пакете военной помощи Украине и призвал западные страны продолжать оказывать помощь в борьбе с российской агрессией, сообщает Русская служба ВВС .

Джонсон посетил Киев по случаю 31-й годовщины независимости Украины. Он объявил о дополнительном пакете военной помощи Украине на сумму в 54 млн фунтов ($63,7 млн). Как сообщается на сайте британского правительства, этот пакет включает 2 тыс. современных беспилотников и барражирующих боеприпасов, что позволит Украине улучшить дальнее наблюдение и оборонительные возможности наведения. Также в пакет включены 850 запускаемых вручную микродронов Black Hornet, которые специально разработаны для использования в городах и деревнях и используются для обнаружения приближающихся сил противника. Великобритания также готовится предоставить Украине машины для поиска мин, чтобы помочь обнаруживать российские мины в водах у ее побережья.

«Сегодняшний пакет поддержки придаст смелым и стойким Вооруженным силам Украины еще один импульс, позволяя им продолжать отбрасывать российские силы и бороться за свою свободу. То, что происходит в Украине, важно для всех нас, поэтому я здесь сегодня, чтобы передать сообщение о том, что Соединенное Королевство с вами и будет с вами в предстоящие дни и месяцы, и что вы можете победить и победите», - сказал Джонсон на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Он также заверил о гуманитарной помощи до поддержки расследования военных преступлений и восстановления экономики Украины.

Это уже третий визит Джонсона в Киев с момента российского вторжения. Он призвал международное сообщество придерживаться курса в отношении Украины.

В целом Великобритания предоставила Украине военную и финансовую помощь на сумму более 2,3 млрд фунтов стерлингов с февраля.