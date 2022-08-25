Депутаты Европарламента призвали Казахстан освободить Жанболата Мамая

22-24 августа Казахстан посетила делегация подкомитета Европарламента по правам человека. Депутаты провели встречи с представителями правозащитных и гражданских организаций и чиновниками. По итогам Европарламент призвал Казахстан освободить всех политзаключенных, в том числе Жанболата Мамая, и как можно скорее опубликовать результаты расследования январских событий.

Как сообщает пресс-служба Европарламента, в столице делегация встретилась с депутатами мажилиса, с министром иностранных дел, министром юстиции, министром информации и социального развития и министром энергетики, омбудсменом РК, заместителем генерального прокурора, с постоянным координатором ООН и представителями Управления ООН по региональному сотрудничеству и Управления Верховного комиссара по правам человека.

В Алматы прошли встречи с гражданским обществом, депутатов проинформировали о событиях в области прав человека, в том числе о расследовании январских беспорядков в Казахстане и конституционных реформах. Также они встретились с жертвами пыток, с представителями аналитических центров и научных кругов, обсудили свободу СМИ и оценили финансируемый ЕС проект, посвященный этому вопросу.

Подчеркивая роль Казахстана как надежного и стабильного партнера в регионе и открывающего ворота в Азию, депутаты Европарламента признали давление, которое страна испытывает из-за геополитической ситуации, но при этом высоко оценили соблюдение санкций ЕС против Российской Федерации. Также европейские депутаты приветствовали политические реформы, на которые нацелено руководство страны.

В то же время они выразили обеспокоенность по поводу последних тенденций в области свободы слова и СМИ. Признав, что недавняя отмена смертной казни является позитивным событием, депутаты при этом отметили, что Казахстану предстоит еще многое сделать на практике в отношении защиты прав человека, основных политических прав, регистрации новых политических партий и свободы СМИ, в отношении международных обязательств. Особо они подчеркнули важность прозрачного, всестороннего и справедливого расследования событий января 2022 года и призвали к немедленному прекращению преследований и запугиваний политических и общественных активистов и освобождению всех политических заключенных, в частности Жанболата Мамая.

«Парламент полностью поддерживает Казахстан на пути к демократическому государству и предлагает свою помощь в качестве потенциального посредника между гражданским обществом, новыми политическими силами и правительством. Универсальные права человека применимы ко всем и везде. Мы признаем недавние усилия страны по улучшению демократических структур для своих граждан. Мы будем внимательно следить за ними и ожидать быстрой реализации. Мы призываем к скорейшей публикации результатов расследования январских событий, чтобы Казахстан вызывал доверие у своих граждан, а также у международного сообщества», - заявил глава делегации Кристиан Сагарц.

В конце февраля лидер незарегистрированной Демократической партии Жанболат Мамай был арестован на 15 суток за организацию акции памяти жертв январских событий. Однако после административного ареста он не вышел на свободу. 14 марта суд приговорил его к двум месяцам содержания под стражей как подозреваемого по двум статьям Уголовного кодекса – о распространении заведомо ложной информации и об оскорблении представителей власти. По истечении срока арест продлили еще на месяц.

8 июня стало известно, что политику предъявили дополнительные обвинения в «организации массовых беспорядков» и в «распространении ложной информации». Международная правозащитная организация Freedom House призвала власти Казахстана освободить Мамая. Freedom House обеспокоен тем, что против активиста были выдвинуты новые обвинения за его мирный протест в январе. Это ставит под сомнение приверженность правительства Казахстана концепции «Нового Казахстана», которая предполагает уважение к базовым правам человека.

До этого снять обвинения с Мамая также призывали международные правозащитные организации Human Rights Watch и Amnesty International.