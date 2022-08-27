Вьетнамская авиакомпания запустит рейсы в Казахстан в октябре

Вьетнамская авиакомпания Vietjet Air с 10 октября запускает регулярные рейсы в Казахстан, сообщила пресс-служба комитета гражданской авиации министерства индустрии и инфраструктурного развития.

По данным ведомства, 23 августа состоялась встреча председателя комитета гражданской авиации Талгата Ластаева с послом Социалистической Республики Вьетнам в Казахстане Фам Тхай Ньы Май и представителем авиакомпании Vietjet Air Нгуен Чи Там. Они обсуждали вопросы по возобновлению регулярных пассажирских рейсов между Казахстаном и Вьетнамом.

«В ходе встречи вьетнамская сторона выразила готовность в выполнении регулярных пассажирских рейсов в Казахстан. Так, 10 октября планируется открытие первого рейса авиакомпании Vietjet Air по маршруту Камрань – Алматы. Кроме того, авиакомпания планирует запуск рейсов из г. Камрань в г. Нур-Султан. Рейсы будут выполняться с частотой 2-3 раза в неделю на воздушных судах типа Airbus А-330», - проинформировали в КГА.

В настоящее время авиакомпания Vietjet Air готовится к прохождению аккредитации в качестве иностранного авиаперевозчика на территории Казахстана.

Ранее сообщалось, что авиасообщение между Казахстаном и Вьетнамом возобновится в конце сентября.