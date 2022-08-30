В Багдаде в ходе беспорядков погибли минимум 20 человек, более 200 ранены

В Багдаде сотни сторонников влиятельного шиитского имама Муктада ас-Садра после его объявления об уходе из политики пробились в «Зеленую зону» Багдада, где расположены иностранные миссии, и ворвались в президентский дворец. Как сообщает Русская служба ВВС , силовики применили в отношении них огнестрельное оружие и слезоточивый газ, в город введены регулярные войска и объявлен комендантский час.

В результате столкновений погибли по меньшей мере 20 человек, больше 200 получили ранения.

Сторонники Садра требуют отставки правительства. Сам Муктада ас-Садр после начала беспорядков объявил голодовку до тех пор, пока не прекратится насилие.

Премьер-министр Ирака Мустафа аль-Казыми поручил провести расследование убийств протестующих, поскольку, по его словам, «вооруженным солдатам было запрещено стрелять в протестующих».

48-летний Муктада ас-Садр Садр считается одной из самых влиятельных фигур в политике и в общественной жизни Ирака в течение последних 20 лет. Его армия ополченцев была одной из самых сильных в борьбе с правительственными войсками США и их союзников после вторжения, в результате которого свергли бывшего правителя Саддама Хусейна. Его блок получил наибольшее число голосов на выборах в октябре прошлого года, однако этого не хватило для большинства, а сторонники Садра не смогли сформировать правительство без участия своих противников, поддерживаемых Ираном, – блока «Координационная структура». Не сумев сформировать правительство, депутаты от блока Садра покинули парламент и потребовали его роспуска. А в июле его сторонники протестовали против назначения предложенного «Координационной структурой» премьер-министра Мухаммеда ас-Судани: 30 июля они штурмовали здание парламента, после чего устроили перед ним лагерь и сидячую забастовку.