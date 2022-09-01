Казахстан будет предоставлять вид на жительство инвесторам, вложившим в экономику более $300 тыс.

Казахстан полностью поменяет политику внутренней и внешней миграции. В частности, страна готова будет предоставлять вид на жительство высококвалифицированным специалистам и бизнесу, который вложит в экономику более $300 тыс. Об этом в четверг в ходе послания народу сообщил президент Касым-Жомарт Токаев.

«Необходимо снизить дефицит наиболее востребованных и высококвалифицированных кадров. Конечно, для ценных профессионалов в сфере науки, здравоохранения, промышленности, IT, государством будут введены послабления и предоставляться визы с правом получения вида на жительство. Зарубежные бизнесмены, инвестировавшие в нашу экономику, получат вид на жительство. Но они должны инвестировать в нашу экономику более 300 тысяч долларов», - заявил Токаев.

Кардинальной реформе, по его словам, подвергнутся политика возвращения кандасов и регулирование внутренней миграции. В этом вопросе, считает президент, принципиально важно использовать подходы, учитывающие демографические, экономические тенденции, а также общенациональные интересы.