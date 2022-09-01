Аграрии ВКО из-за дефицита удешевленного дизтоплива вынуждены покупать его по рыночной цене

Аграрии Восточно-Казахстанской области из-за нехватки удешевленного топлива, которое отгружается в регионах с запозданием, вынуждены покупать его по рыночной цене, спецтехника простаивает, урожай лежит на полях, что отразится не только на сроках завершения уборочной кампании, но и на ценообразовании в дальнейшем, сообщает НПП «Атамекен».

В Усть-Каменогорске на заседании комитета агропромышленного комплекса регионального совета палаты предпринимателей обсуждали ситуацию с нехваткой дизельного топлива и поиск путей ее решения. В частности, председатель комитета АПК Фарид Абитаев сообщил, что сегодня сложился явный дефицит топлива.

«Уборочная компания идет, заготовка кормов идет, и парадоксальная ситуация: мы приезжаем на заправку, где согласно приказу Минэнерго нам отпускают топливо по цене 260 тенге и не более 300 литров, но просто топлива нет, и мы вынуждены ехать на ближайшую заправку и покупать его по рыночной цене. Например, мы отправляем все свои машины утром туда, они заправляют по 300 литров, потом мы сливаем с бака в бензовоз, потому что комбайн мы не можем пригнать на заправку, когда он в поле работает. Потом с бензовоза едем заправляем комбайн», - рассказал он.

При этом он подчеркнул, что, если по 450 тенге покупать солярку, «понятно, что отсюда и на молоко завтра будут другие цены, и на другую продукцию сельского хозяйства». Абитаев сообщил, что они озвучили эту проблему на республиканском совещании, им за два дня сразу выгрузили полагающийся объем топлива, но проблема в том, что пока доставляется дизтопливо, спецтехника простаивает, и уборка полей начинается позже, что серьезно тормозит процесс. А если начнутся дожди, то будет потрачено еще и время на сушку зерна, поэтому аграрии лишены возможности вовремя завершить уборочную страду.

«У нас и кормозаготовка идет, и озимые, и посевная, и уборочная – самый пик август – сентябрь. Сейчас вот эта проблема с области на область пришла. Буквально через неделю все районы начнут ее испытывать. Я по районам уточнял: в основном 50%, максимум 60% урожая убрано только, еще 40-50% на полях лежит», – привел данные председатель областного филиала Ассоциации фермеров Казахстана Меир Абытаев.

Представитель управления сельского хозяйсьтва Алтынбек Корпешов заявил, что ситуация напрямую зависит от министерства энергетики. Они трижды писали письмо в Минэнерго, но отгрузки по-прежнему нет. Представители же сетей АЗС из-за отсутствия поставок социального топлива вынуждены распродавать свои остатки по 260 тенге, что оборачивается упущенной выгодой.

По словам местных властей, в настоящее время по Восточно-Казахстанской области 20 операторов занимаются распределением удешевленного топлива. Все заявленные объемы полностью оплачены крестьянами, из них 8 тыс. тонн уже отгружено, в остатке «зависли» 4 200 тонн. Но когда они будут поставлены в область, неизвестно, хотя в министерстве энергетики пообещали сделать это в ближайшее время. В то же время на сентябрь уже установлен лимитированный объем топлива для ВКО в количестве 12 тыс. тонн.

Вместе с тем выяснилось, что проблема кроется в сроках подписания соответствующих документов, аграриям приходится ждать. Участники заседания приняли решение направить официальное письмо в министерство энергетики с просьбой о заблаговременном вынесении постановлений касательно отгрузки удешевленного топлива для крестьян, при этом сами поставки должны происходить на месяц раньше и в соответствии с местонахождением области. Так, в южные регионы необходимо начинать отгружать топливо уже в феврале, поскольку весенне-полевые работы начинаются здесь раньше всех по стране. Затем нужно двигаться к северу, вслед за посевной кампанией. Конкретно в Восточно-Казахстанскую область поставки необходимо осуществлять в марте, а крестьянам следует запастить амортизирующими емкостями для хранения запасов топлива.