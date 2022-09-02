Суточный прирост коронавируса в Казахстане вырос в два раза

По данным МВК, в Казахстане за прошедшие сутки зарегистрирован 431 новый случай коронавирусной инфекции, а всего в стране подтверждено 1 389 120 случаев.

Новые случаи выявлены в столице – 66, в Акмолинской области – 53, в Карагандинской области – 46, в Западно-Казахстанской области – 44, в Костанайской области – 41, в Северо-Казахстанской области – 36, в Алматы – 34, в Павлодарской области – 27, в Актюбинской области – 17, в Мангистауской области – 13, в Жамбылской области – 13, в Атырауской области – 11, в Восточно-Казахстанской области – 9, в Жетысуской области – 7, в Алматинской области – 4, в Шымкенте – 3, в Абайской области – 3, в Улытауской области – 2, в Туркестанской области – 2.

Не зарегистрировано новых случаев в Кызылординской области.

По данным Минздрава, за сутки коронавирусная пневмония диагностирована у одного заболевшего.

На 2 сентября лечение продолжают получать 17 432 человека (17 096 КВИ+ и 336 КВИ-), из них в стационарах находятся 439 заболевших, амбулаторно лечатся – 16 993. В тяжелом состоянии – 11 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 9 пациентов, на аппаратах ИВЛ – 5 пациентов.