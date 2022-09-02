3-5 сентября на западе, северо-западе и севере Казахстана в выходные ожидается похолодание, на юге страны будет по-прежнему сухо и жарко, сообщает «Казгидромет».

«В ближайшие дни в западных, северо-западных и северных регионах Казахстана резко похолодает. В тыл циклона будут прорываться отдельные дождевые облака и еще более свежие воздушные массы. Южная половина страны останется в зоне сухой и жаркой погоды, сформированной малоподвижным циклоном», - сообщают синоптики.

Понижение температуры воздуха прогнозируется на западе ночью от до +8+16°С, днем до +17+25°С, на северо-западе ночью от до 10+18°С, днем до +21+28°С, на севере страны до 8+16°С, днем до +17+25°С. В центре республики ночью +10+22°С, днем +30+38°С, на востоке температура воздуха повысится ночью до +10+18°С, днем до +30+38°С, на юге и юго-востоке республики ночью +15+25°С, днем +30+40°С.