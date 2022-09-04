Более 400 пациентов с коронавирусом остаются в больницах Казахстана

В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 365 новых случаев коронавирусной инфекции, а всего в стране подтверждено 1 389 912 случаев, сообщил Минздрав.

Новые случаи выявлены в столице – 65, в Западно-Казахстанской области – 48, в Карагандинской области – 39, в Костанайской области – 35, в Алматы – 33, в Акмолинской и Северо-Казахстанской областях – по 30, в Павлодарской области – 21, в Мангистауской области – 20, в Актюбинской области – 8, в Атырауской и Улытауской областях – по 7, в Восточно-Казахстанской и Абайской областях – по 5, в Жамбылской и Жетысуской областях – по 4, в Кызылординской области – 2, в Шымкенте и Туркестанской области – по 1.

В Алматинской области новых заболевших не выявлено.

По данным Минздрава, за сутки коронавирусная пневмония диагностирована у восьми человек. Смертельных случаев от коронавируса и коронавирусной пневмонии не зарегистрировано.

На 4 сентября лечение продолжают получать 17 272 человека (16 971 КВИ+ и 301 КВИ-), из них в стационарах находятся 435 заболевших, амбулаторно лечатся – 16 837. В тяжелом состоянии – 11 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 8 пациентов, на аппаратах ИВЛ – 3 пациента.