Лиз Трасс станет новым премьер-министром Великобритании

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс избрана новым лидером правящей Консервативной партии. В шестом туре за ее кандидатуру проголосовали 81 326 членов партии. За ее соперника Риши Сунака, бывшего главу министерства финансов, отдали 60 399 голосов, сообщает Sky News .

Лиз Трасс сменит на посту главы Консервативной партии Бориса Джонсона. В ближайшее время Джонсон должен доложить королеве о своей отставке с поста премьера и представить Трасс как свою преемницу. После официальной встречи с королевой Трасс формально станет премьер-министром.

Джонсон объявил об уходе с поста премьера и главы партии в начале июля на фоне длительного политического кризиса, который завершился отставкой более 50 человек из кабинета министров. Самым крупным скандалом, поставившим вопрос об отставке, стали сведения о вечеринках в резиденции Джонсона во время жесткого локдауна.

Члены Консервативной партии были убеждены, что главная претензия общественности, послужившая причиной отставки, связана не с результатами ее работы или стратегическим курсом, а с неприязнью лично к премьеру. В то время как оппоненты из Лейбористской партии объясняют недовольство граждан провалом социальной и экономической политики консерваторов, которые находятся у власти последние 12 лет. Свидетельством структурного кризиса стали крупные забастовки транспортников, работников почты, железнодорожников, юристов, адвокатов, сотрудников авиакомпаний и многих других, охватившие Великобританию летом этого года.