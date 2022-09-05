Лиз Трасс станет новым премьер-министром Великобритании

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс избрана новым лидером правящей Консервативной партии. В шестом туре за ее кандидатуру проголосовали 81 326 членов партии. За ее соперника Риши Сунака, бывшего главу министерства финансов, отдали 60 399 голосов, сообщает Sky News.
Лиз Трасс сменит на посту главы Консервативной партии Бориса Джонсона. В ближайшее время Джонсон должен доложить королеве о своей отставке с поста премьера и представить Трасс как свою преемницу. После официальной встречи с королевой Трасс формально станет премьер-министром.
Джонсон объявил об уходе с поста премьера и главы партии в начале июля на фоне длительного политического кризиса, который завершился отставкой более 50 человек из кабинета министров. Самым крупным скандалом, поставившим вопрос об отставке, стали сведения о вечеринках в резиденции Джонсона во время жесткого локдауна.
Члены Консервативной партии были убеждены, что главная претензия общественности, послужившая причиной отставки, связана не с результатами ее работы или стратегическим курсом, а с неприязнью лично к премьеру. В то время как оппоненты из Лейбористской партии объясняют недовольство граждан провалом социальной и экономической политики консерваторов, которые находятся у власти последние 12 лет. Свидетельством структурного кризиса стали крупные забастовки транспортников, работников почты, железнодорожников, юристов, адвокатов, сотрудников авиакомпаний и многих других, охватившие Великобританию летом этого года.