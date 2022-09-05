11 человек пострадали за время пожара в Костанайской области

11 человек пострадали во время пожара в Костанайской области, 6 из них − местные жители. Они получили травмы, ожоги и отравления различной степени тяжести, но уже отпущены домой, сообщает пресс-служба МЧС Казахстана.

С момента возникновения пожара его общая площадь составляет 43 тыс. гектаров (при общей площади лесного хозяйства в 107,2 тыс. гектаров).

Тушение огня продолжается на 5 участках: в районе сел Аманкарагай, Лесное, Озерное, Баганалы и Калинино. Оно также ведется в лесной зоне (общая протяженность кромки − 5 км).

По информации оперативного штаба огнем уничтожено и повреждено 91 жилых домов из них: 85 в с. Аманкарагай и 6 в с. Озерный. В эвакопунктах Аулиекольской средней школы и Аулиекольской школе-интернате находятся 66 человек, остальные эвакуированные вернулись в свои дома или находятся у родственников.

В тушении пожара задействованы силы и средства МЧС, МВД, Нацгвардии, Минобороны, местных исполнительных органов и коммунальных служб области в составе 224 ед. техники, 6 воздушных судна, 5 пожарных поезда и 2193 человека.

С начала работы оперативного штаба на горячую линию МЧС поступило 37 звонков информационного характера. Семь психологов оказывают психологическую помощь в эвакопункте Аулиекольского района (консультативная помощь 57 чел., групповым форматом работы охвачено 45 детей).

По фактам лесных пожаров в Костанайской области органами внутренних дел возбуждены уголовные дела по статье 341 Уголовного кодекса (Уничтожение или повреждение лесов), статье 204 части 2 (Неосторожное уничтожение или повреждение чужого имущества), статье 292 части 3 (Нарушение требований пожарной безопасности).

Подписан протокол заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям и решение Акима Костанайской области об объявлении чрезвычайной ситуации местного масштаба (направлено в органы юстиции на регистрацию).