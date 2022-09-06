Правительство Казахстана утвердило общенациональный план по реализации послания президента

Правительство Казахстана рассмотрело и утвердило во вторник общенациональный план мероприятий по реализации послания президента. Документ включает в себя 109 мероприятий по шести направлениям. В частности, до 2025 года планируется построить школы на 800 тыс. мест, принять поправки в законодательство, предусматривающие введение моратория на повышение пенсионного возраста для женщин до 2028 года, увеличение с 1 января 2023 года продолжительности периода назначения выплат по уходу за ребенком до 1,5 лет и запуск с 2024 года проекта «Нацфонд – детям».

«По направлению “Стратегические инвестиции в будущее страны” будет реализовано 37 мероприятий. В целях решения проблем аварийных и трехсменных школ в рамках нового нацпроекта “Комфортная школа” до 2025 года будут построены школы на 800 тысяч ученических мест. В сфере здравоохранения в целях удовлетворения нужд сельских жителей страны разрабатывается нацпроект “Модернизация сельского здравоохранения”. Кроме того, будут выработаны меры по комплексному улучшению медицинской инфраструктуры, в том числе посредством ГЧП. Разработка новых нацпроектов в сферах здравоохранения и образования на завершающей стадии», - сказал в ходе заседания правительства министр национальной экономики Алибек Куантыров.

Кроме того, будут приняты поправки в законодательство, предусматривающие введение моратория на повышение пенсионного возраста для женщин до 2028 года, с фиксацией 61 года как установленного возраста, и увеличение с 1 января 2023 года продолжительности периода назначения выплат по уходу за ребенком до 1,5 лет. Вместе с тем размер социальных выплат при потере работы для участников системы социального страхования из ГФСС будут увеличены до 45% от среднемесячного дохода. А с 1 января 2024 года планируется запуск проекта «Нацфонд – детям», предполагающего отчисление 50% от ежегодного инвестиционного дохода Нацфонда на специальные накопительные счета детей до достижения ими 18 лет, без права досрочного снятия, с возможностью их последующего использования на приобретение жилья и получения образования.

До конца 2022 года планируется также принять документ, предусматривающий перечисление не менее 7% от чистого дохода фонда «Самрук-Казына» в общественный фонд «Қазақстан Халқына».

Кроме того, для повышения инвестиционной привлекательности коммунальных предприятий правительство обещает выработать предложения по поэтапному отказу от госрегулирования цен и тарифов, за исключением монопольных и олигопольных рынков. Для перезагрузки фискального регулирования – разработать в 2023 году проект нового Налогового кодекса. Для повышения эффективности деятельности СЭЗ планируется внедрить ряд мер, в том числе дифференцированный подход к предоставлению инвестиционных льгот в СЭЗ, а для реформирования архитектурно-строительной деятельности, актуализации устаревших строительных стандартов и норм принять концептуально новый документ – Градостроительный кодекс.

В рамках же последнего направления «Выборные процессы» предусмотрена реализация трех мероприятий. В частности, поправки в Конституцию по установлению ограничения мандата президента на один срок продолжительностью семь лет без права переизбрания.