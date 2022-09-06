Более сотни делегаций из более чем 50 стран мира приедут в Казахстан на межрелигиозный форум

Более сотни делегаций из более чем 50 стран мира приедут в Казахстан на Съезд лидеров мировых и традиционных религий. Об этом на встречу с главой государства Касым-Жомартом Токаевым сообщил спикер сената парламента Маулен Ашимбаев.

«Касым-Жомарт Токаев был ознакомлен с информацией о подготовке к VII Съезду лидеров мировых и традиционных религий, который пройдет 14-15 сентября в столице Казахстана. Председатель сената парламента, руководителя секретариата Съезда Маулен Ашимбаев сообщил о том, что межрелигиозный форум соберет свыше 100 делегаций из более чем 50 стран мира. Ожидается участие Папы Римского Франциска, Верховного имама Аль Азхара шейха Ахмада ат-Тайеба и других духовных лидеров», - говорится в сообщении на сайте Акорды.

Напомним, что патриарх Московский и всея Руси Кирилл не поедет в Казахстан на VII Съезд лидеров мировых и традиционных религий.

По словам Ашимбаева, также аккредитацию прошли представители свыше 200 иностранных и более 300 казахстанских СМИ. А по итогам Съезда планируется принятие декларации, которая будет отражать позицию участников форума по укреплению межцивилизационного и межрелигиозного, а также по актуальным вопросам глобального развития.

Отметив высокую значимость проведения Съезда в современных условиях, Токаев подчеркнул необходимость продвижения культуры глобального диалога и важность участия Казахстана в этом процессе.

«Глава государства также был проинформирован о планах работы Сената на предстоящий период», - также сообщила пресс-служба президента без подробностей.