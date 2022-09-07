Мажилис в первом чтении одобрил создание Конституционного суда

В среду в ходе пленарного заседания мажилис в первом чтении одобрил проект конституционного закона «О Конституционном Суде Республики Казахстан», который предусматривает создание такого суда, определяет его статус и порядок рассмотрения обращений граждан.

«Целями проекта конституционного закона являются реализация внесенных изменений в Конституцию республики в части преобразования Конституционного совета в Конституционный суд, усиление правозащитных институтов государства, обеспечение строгого соблюдения положений основного закона и расширение доступа граждан к конституционному контролю», - сказал депутатам министр юстиции Канат Мусин.

Он отметил, что Конституционный суд не будет относиться к судебной ветви власти, поскольку данный вопрос уже разрешен в Конституции, он будет являться органом, обеспечивающим верховенство основного закона на всей территории страны. А судьи Конституционного суда будут являться лицами, занимающими ответственную государственную должность, статус которых определяется Конституцией.

«К компетенции Конституционного суда отнесено рассмотрение вопросов правильности проведения выборов, рассмотрение принятых парламентом законов и международных договоров на их соответствие Конституции республики, а также дача официального толкования норм Конституции. То есть все действующие функции Конституционного совета переданы Конституционному суду», - пояснил глава Минюста.

Кроме того, по обращениям граждан суд будет рассматривать на соответствие Конституции нормативные правовые акты, непосредственно затрагивающие их права и свободы.

В целом порядок рассмотрения обращений Конституционным судом будет включать в себя пять этапов – это предварительное рассмотрение обращений аппаратом суда, принятие обращения к конституционному производству, подготовка материалов для рассмотрения обращения на заседании Конституционного суда, проведение заседания по рассмотрению обращения и принятие окончательного решения.

Более подробно о нормах нового законопроекта Власть писала ранее:

Конституционный суд будет рассматривать законность проведения выборов