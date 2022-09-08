Антикор расследует факт похищения человека Гульмирой Сатыбалды и ее доверенными лицами

Ведомство также проверяет их причастность к незаконному владению долями участия и активами ряда предприятий на 6,6 млрд тенге
Антикоррупционная служба расследует факт похищения и незаконного лишения свободы человека, к которому могут быть причастны Гульмира Сатыбалды и ее доверенные лица. Ведомство также проверяет их причастность к незаконному завладению долями участия и активами ряда предприятий на 6,6 млрд тенге.
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