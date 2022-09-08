Антикор расследует факт похищения человека Гульмирой Сатыбалды и ее доверенными лицами

Антикоррупционная служба расследует факт похищения и незаконного лишения свободы человека, к которому могут быть причастны Гульмира Сатыбалды и ее доверенные лица. Ведомство также проверяет их причастность к незаконному завладению долями участия и активами ряда предприятий на 6,6 млрд тенге.

По другому делу Сатыбалды, вместе с руководством и должностными лицами подконтрольной ей компании ТОО «Ария-Жана Астана», ​подозревается в хищении бюджетных средств, выделенных на строительство различных объектов: «В результате оплаты фактически не выполненных строительно-монтажных работ по нескольким объектам, государству был причинён ущерб в особо крупном размере на общую сумму 3,9 млрд тенге».

Принятые на стадии расследования меры позволили возместить весь ущерб, заявили в Антикоре. Подозреваемые по этим делам лица содержатся под стражей. Расследования продолжаются.

Гульмира Сатыбалды была задержана в середине марта, вместе со своим супругом Кайратом, племянником Нурсултана Назарбаева. Их арест продлевался несколько раз и продолжается до сих пор. Гульмире Сатыбалды были предъявлены обвинения в хищении 747 млн. тенге бюджетных средств в 2021 году. Эта сумма была уплачена за фактически невыполненные строительно-монтажные работы. В апреле ее также обвинили в хищении средств, выделенных в 2019 году для ремонта объектов Универсиады. Наряду с этим супруги Сатыбалды подозревались в рейдерском захвате бизнеса.