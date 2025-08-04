Он подозревается в получении взятки
Задержан вице-министр транспорта
фото Жанары Каримовой

Служба по противодействию коррупции комитета нацбезопасности задержала по подозрению в получении взятки вице-министра транспорта, сообщила пресс-служба КНБ.

Он взят под стражу.

Иная информация в интересах следствия не разглашается.

Ранее агентство КазТАГ со ссылкой на источник сообщало, что задержан вице-министр транспорта Казахстана Сатжан Аблалиев. По некоторым данным, он подозревается в получении крупной взятки в размере $78 тыс.

Сатжан Аблалиев занимает пост вице-министра транспорта с октября 2023 года.

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