Служба по противодействию коррупции комитета нацбезопасности задержала по подозрению в получении взятки вице-министра транспорта, сообщила пресс-служба КНБ.

Он взят под стражу.

Иная информация в интересах следствия не разглашается.

Ранее агентство КазТАГ со ссылкой на источник сообщало, что задержан вице-министр транспорта Казахстана Сатжан Аблалиев. По некоторым данным, он подозревается в получении крупной взятки в размере $78 тыс.

Сатжан Аблалиев занимает пост вице-министра транспорта с октября 2023 года.