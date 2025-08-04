Задержан вице-министр транспорта

Он подозревается в получении взятки
Служба по противодействию коррупции комитета нацбезопасности задержала по подозрению в получении взятки вице-министра транспорта, сообщила пресс-служба КНБ.
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