Токаев поручил обеспечить региональные подразделения МЧС спецтехникой

Акимы сообщили о напряженной работе по тушению очагов возгорания. В работах по ликцидации пожаров задействованы подразделения Национальной гвардии и Вооруженных сил.

Также Токаеву рассказали о мерах по восстановлению нанесенного ущерба и оказанию необходимой помощи пострадавшим.

«Президент поручил премьер-министру обеспечить региональные подразделения МЧС спецтехникой и другими необходимыми средствами», - сообщила пресс-служба главы государства.

В Алматы 6 сентября произошло сразу два природных пожара: горел сухостой на склоне гор Кенсай и Кок-Тюбе. В Восточно-Казахстанской области с 5 сентября тушат пожары. В Курчумском районе на территории Маркакольского лесного хозяйства, Бобровского лесничества и Тоскаинского сельского округа произошло загорание травы, кустарника, деревьев на площади 1 300 га. Тушение осложнено труднодоступной горной местностью, погодными условиями, поэтому привлечены вертолеты. В районе Алтай горят кустарник и трава на территории Зыряновского лесного хозяйства и Быковского лесничества в горной местности на предварительной площади 800 Га. В Катон-Карагайском районе, 12 км от села Алтынбел, на территории Ново-Березовского лесничества в лесной зоне горит кустарник, сухая трава на предварительной площади площадь 1200 Га. В Глубоковском районе продолжается ликвидация пожара, в селе Каменный карьер сегодня достигнута локализация на площади 60 га, накануне было ликвидировано возгорание в селе Тарханка на площади 35 га.

3 сентября в Зерендинском районе Акмолинской областив природном парке «Кокшетау» произошел лесной пожар на площади более 104 га, а 6 сентября на территории Карагандинской области в связи с высокой температурой и сильными порывами ветра были зарегистрированы 17 природных пожаров. Продолжается тушение , в Шетском районе, где 5 сентября загорелась сухая трава. Огонь распространился на площади порядка 300 га. В Нураталдинском сельском округе этого же района продолжается ликвидация степного пожара на площади 1 тыс. га, начавшегося 6 сентября. Степной пожар произошел в Нуринском районе, по предварительным данным, площадь возгорания сухой травы составила 200 га. В Бухар-Жырауском районе на территории Белагашского лесничества 6 сентября загорелись сухая трава и деревья на площади 10 га, также степные возгорания произошли в Каркаралинском районе.