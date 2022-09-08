В Абайской области погиб сотрудник пожарного поста, еще двое получили ожоги

В Абайской области во время тушения природного пожара командир отделения пожарного поста, водитель и пожарный-спасатель получили ожоги различной степени, водитель позднее скончался в больнице города Шара Жарминского района, сообщает «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МЧС.

7 сентября в 13:35 минут на дежурный пульт 112 поступило сообщение, что на участке Биринши ауыл Божугурского сельского округа Жарминского района Абайской области горит сухая трава. К месту вызова были направлены сотрудники пожарного поста №22 поселка Ауэзова. Прибыв к месту вызова, пожарные приступили к тушению возгорания. Пожара пожарная автоцистерна заправлялась от водовоза Бакырчикского горнодобывающего предприятия на базе КамАЗ, который осуществлял подвоз воды. Из-за изменения направления ветра интенсивное горение перекинулось в сторону пожарной автоцистерны. Пути эвакуации для техники были отрезаны огнем со всех сторон.

«Огнем была охвачена техника, командир отделения пожарного поста Турлыбеков Амангелды, водитель-сотрудник пожарного поста Тогузбаев Айдос, пожарный-спасатель Нурлан Салимжан получили ожоги различной степени и были госпитализированы в городскую больницу города Шара Жарминского района. К сожалению, Айдос Тогузбаев получил несовместимые с жизнью ожоги и от полученных травм скончался в больнице», - цитирует «Казинформ» пресс-службу ведомства.

Площадь возгорания составила 500 га. Пожар был ликвидирован сегодня в 5:40 утра. Автоцистерна и водовоз уничтожены огнем полностью.

«Министерство по чрезвычайным ситуациям выражает соболезнование родным и близким Айдоса Тогузбаева. МЧС окажет всестороннюю помощь и поддержку семье погибшего пожарного. С родственниками погибшего пожарного работают психологи ДЧС», - говорится в сообщении.

За храбрость и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга, сержант гражданской защиты Айдос Тогузбаев посмертно представлен к государственной награде ордену «Айбын» ІІІ степени.