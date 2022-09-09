До конца года казахстанские авиакомпании получат 11 новых самолетов

«Вечером 8 сентября прибыло третье воздушное судно “Боинг-737” авиакомпании SCAT. Данный самолет емкостью 189 кресел увеличит парк воздушных судов авиакомпании до 29 единиц, в том числе до 22 воздушного судна модели “Боинг”», - говорится в сообщении.

В августе авиакомпания уже получила два таких самолета вместимостью 189 и 174 кресла (в том числе 12 кресел бизнес-класса).

В комитете гражданской авиации отмечают, что ввод в эксплуатацию нового воздушного судна повысит провозную емкость авиакомпании, положительно повлияет на своевременность выполнения расписания и предложения авиабилетов.

«Ожидается, что до конца года парк отечественных регулярных перевозчиков пополнится еще на 11 самолетов, тем самым провозная емкость казахстанских авиакомпаний увеличится на 20%, что также положительно повлияет на своевременность выполнения полетов», - также сообщили в КГА.