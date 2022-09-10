Пожар в Костанайской области ликвидирован − ДЧС

ДЧС Костанайской области информирует о ликвидации лесных пожаров в Аулиекольском районе. Общая площадь огня к моменту тушения составила 43 тыс. гектаров. От него пострадали 12 человек, сообщает МИА «Казинформ».

«10 сентября 2022 в 10:00 лесной пожар в Аулиекольском районе Костанайской области ликвидирован. Ранее 7 сентября в 15:00 была объявлена локализация», − заявили в ведомстве.

Возгорание началось 2 сентября в 15:10 на территориях Басаманского и Семиозерного управлений лесного хозяйства Аулиекольского района.

«Общая площадь пожара с момента возникновения составила 43 тыс. гектаров. Огнем уничтожен и поврежден 91 жилой домов в двух населенных пунктах. Получили травмы, ожоги, отравления легкой и средней степени тяжести при пожаре 12 человек. В Аулиекольской районной больнице остаются 3 пострадавших», − отметили в ДЧС.

С начала работы оперативного штаба на горячую линию МЧС поступило 38 звонков. Оказана консультативно-психологическая помощь 87 гражданам, с 45 детьми проведена групповая психологическая работа. Воздушными суднами всего произведено 327 сбросов воды для тушения огня.

Общее количество сил и средств, участвовавших в тушении пожара, составило 1 785 человек и 207 единиц техники. На месте остаются силы и средства лесхозов Басаманского и Семиозерного УЛХ в составе 73 человека и 21 единиц техники. Оперативный штаб закончил свою работу.