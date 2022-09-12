Ермурат Бапи назвал слухами информацию о выдвижении его кандидатом в президенты от оппозиции

Журналист и общественный деятель Ермурат Бапи сообщил Власти, что информация о том, что Коалиция демократических сил планирует выдвинуть его единым кандидатом от оппозиции, является лишь слухами. По мнению журналиста, сначала они должны добиться политических реформ и изменений в закон о выборах, а после выбирать кандидатов на выборы.

«Еще даже не обсуждалось то, что якобы меня хотят сделать единым кандидатом от Коалиции демократических сил. Это домыслы отдельных людей. Понятно, что перед такой политической кампанией подобные обсуждения и высказывания - это норма. К тому же боты и фейки, работающие на власть, активизировались. Никакая общественная организация или платформа меня не предлагала в кандидаты. Это все слухи. Если действительно в результате общественного обсуждения Коалиция демократических сил предложит мне стать единым кандидатом, то в качестве своего гражданского долга и ответственности, которую я несу перед обществом, я могу поразмыслить над таким предложением. Но президентские выборы еще даже официально не объявили», — говорит Бапи.

Он добавляет, что также пока не выяснил, имеет ли пять лет государственной службы для участия в президентских выборах. У него есть три года работы в аппарате кабинета министров, а также три года в республиканской газете. На данный момент юристы разбираются, считается ли работа в газете за государственную службу, а также учитывается ли опыт работы в советский период.

«Это не только меня касается. В Казахстане есть также много граждан, которые могут претендовать на президентский пост. Если говорить в общем, то требование по государственной службе - это ограничение гражданских прав людей. Если на данный момент в Казахстане насчитывается порядка 100 тысяч государственных служащих и если прибавить к ним тех, кто когда-то там проработал, то выйдет около 500 тысяч людей. В то же время людей, у которых есть право голосовать или быть кандидатом на выборах, - 12 миллионов. Получается, у 11,5 миллионов людей ограничены права. Такие требования надо упразднить. В обращении Коалиции это требование также записано. Прежде чем предлагать кандидатов на выборы, я бы предложил добиться изменений в закон о выборах», - считает Бапи.

Он также утверждает, что необходимо добиться отмены требований, запрещающих быть кандидатом на выборах тем людям, что не родились в Казахстане и не жили в ней последние 15 лет. По его мнению, эти законы свое время были приняты против таких политиков, как Балташ Турсумбай, Акежан Кажегельдин, Мухтар Аблязов и другие.

«Я не понимаю целей этих внеочередных президентских выборов. Зачем? Если президент Токаев хочет вернуть свое достоинство и доверие народа после январских событий, то до конца его срока оставалось еще полтора года. В прошлом мартовском послании он много дал обещаний - ни одно не было исполнено. Вот эти выплаты, льготы и прочее - это не то, чего требует казахстанское общество. Оно требует политических изменений. Требует участия в государственном управлении. В этом направлении ничего не было сделано. Если что-то саботируется, то ему стоит об этом говорить открыто. Но у нас все покрыто тайной. Я считаю, что он мог бы за полтора года до своего срока выполнить свои обещания. Считаю, что здесь только одна цель - продлить свою власть на семь лет», — считает Бапи.

1 сентября во время послания народу Казахстана президент Касым-Жомарт Токаев объявил о проведении досрочных выборов президента этой осенью. Вслед за этим часть оппозиционных политиков, журналистов, гражданских активистов и правозащитников объявила о создании Коалиции демократических сил.

5 сентября Коалиция демократических сил заявила, что выступает против внеочередных выборов президента и призвала бороться за политические реформы, но при этом объявила, что планируют заранее подготовить единого кандидата от оппозиции.