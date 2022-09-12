Факты торговли новорожденными выявлены в Алматы

В ходе операция «STOP-трафик», проведенной МВД в сентябре, выявлено более 20 преступлений, связанных с торговлей людьми, сообщает Polisia.kz. Из них один факт похищения человека с целью эксплуатации; три – торговли людьми; четыре факта вовлечения в занятие проституцией, в том числе, несовершеннолетних – два; пять – торговли несовершеннолетними.

«В Алматы сотрудниками полиции выявлены факты торговли новорожденными детьми с целью незаконного усыновления. В ходе проведенных мероприятий установлено, что группа лиц по предварительному сговору занималась поиском беременных женщин, желавших отказаться от своих новорожденных детей, и семейных бездетных пар, а также изготовлением поддельных свидетельств о рождении детей», - говорится в сообщении.

По данному факту начато досудебное расследование по статье «Торговля несовершеннолетними», подозреваемые задержаны и водворены в ИВС.

Также начато досудебное расследование по статье «Похищение человека с целью эксплуатации» в Мангистауской области. Полицейскими задержан 43-летний мужчина, который путем применения насилия похитил 30-летнюю женщину для сексуальной эксплуатации. В Абайской области задержана 32-летняя женщина, которая в течение трех недель обманом вовлекала в занятие проституцией 17-летнюю девушку, а деньги присваивала себе. Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по статье «Вовлечение в занятие проституцией», проводится расследование.

Кроме того, полицейские Шымкента пресекли деятельность организованной группы в составе 11 человек, которая на протяжении длительного времени занималась торговлей людьми, в том числе несовершеннолетними, с целью сексуальной эксплуатации на территории Шымкента, Тараза и Туркестана.

«Установлено, что молодых девушек вербовали из разных городов Казахстана через знакомых и социальную сеть “ВКонтакте”, где предлагали высокооплачиваемую работу с хорошими условиями труда. После чего путем обмана и злоупотребления доверием, изъятием документов вовлекали в занятие проституцией, в последующем совершали торговлю и обмен ими для дальнейшей эксплуатации на съемных квартирах, саунах и гостиницах города, полученный доход присваивали себе. В случае непослушания применяли насилие, шантаж, выдуманные штрафы и принуждение к употреблению наркотиков», - пояснили в полиции.

По данному факту проводится досудебное расследование за создание и руководство организованной группой, торговлей людьми, вовлечение несовершеннолетнего в занятие проституцией, притоносодержание, сводничество и распространение наркотиков. Подозреваемые задержаны и находятся под стражей.

