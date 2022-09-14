Миссия ОДКБ отправится в Армению для оценки ситуации

Миссия Организации Договора о коллективной безопасности во главе с генеральным секретарем ОДКБ отправится в Армению для оценки ситуации, сообщается на сайте организации .

13 сентября по инициативе Армении, председательствующей в ОДКБ, в режиме видеоконференции проведена внеочередная сессия Совета коллективной безопасности Организации, на которой обсуждалось обострение ситуации на границе Армении и Азербайджана и оказание содействия в урегулировании конфликта. В заседании приняли участие премьер-министр Армении Никол Пашинян, президенты Казахстана – Касым-Жомарт Токаев, Кыргызстана – Садыр Жапаров, России – Владимир Путин, премьер-министр Республики Таджикистана Кохир Расулзода, носударственный секретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович.

«Все участники заседания СКБ выразили обеспокоенность произошедшим обострением обстановки в регионе и высказались за ее урегулирование исключительно политико-дипломатическими средствами на основе общепризнанных принципов международного права и договоренностей, закрепленных в трехсторонних заявлениях лидеров Азербайджана, Армении и России от 9 ноября 2020 года», - говорится в сообщении.

На сайте Акорды сообщается, что Токаев подчеркнул необходимость решения конфликта исключительно политико-дипломатическими путями и призвал принять все возможные меры для стабилизации обстановки, отказаться от использования силовых средств, незамедлительно приступить к переговорам.

Также на заседании Совета были полностью поддержаны посреднические усилия России, направленные на стабилизацию обстановки в регионе. Путин сообщил «о дополнительных практических шагах российской стороны, направленных на деэскалацию возникшей напряженности». В ходе сессии была достигнута договоренность о направлении в Армению миссии Организации Договора о коллективной безопасности во главе с генеральным секретарем ОДКБ Станиславом Засем, с участием начальника объединенного штаба ОДКБ генерал-полковника Анатолия Сидорова и представителей государств – членов ОДКБ для оценки сложившейся обстановки в регионе, подготовки обстоятельного доклада главам государств на очередной сессии Совета осенью в Ереване и выработки предложений по деэскалации возникшей напряженности.

«Также было согласовано предложение о создании рабочей группы из числа сотрудников секретариата и военнослужащих объединенного штаба для постоянного мониторинга ситуации в зоне ответственности Организации Договора о коллективной безопасности», - добавили в ОДКБ.

В ночь на вторник на армянско-азербайджанской границе вновь произошел вооруженный конфликт. Как сообщило Минобороны Армении, вооруженные силы Азербайджана открыли интенсивный огонь в направлении приграничных городов Горис, Сотк и Джермук с использованием артиллерии и стрелкового оружия, обстреливались позиции армянских ВС. В Минобороны заявили, что это «широкомасштабная провокация азербайджанской стороны».

В свою очередь министерство обороны Азербайджана обвинило Армению в масштабной диверсии в ночь на 12 сентября на Дашкесанском, Кельбаджарском и Лачинском направлениях азербайджано-армянской государственной границы. В ведомстве заявили, что «диверсионные группы вооруженных сил Армении в темное время суток заминировали районы и пути снабжения между позициями подразделений азербайджанской армии в разных направлениях, используя горный рельеф местности и существующие овраги». Для «предотвращения провокаций вооруженных сил Армении и военных угроз территории и суверенитету страны», были предприняты «решительные ответные меры, чтобы заглушить огневые точки вооруженных сил Армении и не допустить расширения масштабов военного конфликта». В Баку считают, что Армения готовилась к «широкомасштабной военной провокации» и возложило всю ответственность за конфликт и потери на военно-политическое руководство этой страны.

Премьер Армении Никол Пашинян накануне сообщил, что в результате обстрелов на границе погибли 49 человек, но эта цифра не окончательна.

Правительство Армении обратилось к России, в ОДКБ и Совбез ООН в связи с агрессией Азербайджана против суверенной территории республики.