Акимат Алматы отказал Коалиции демократических сил в проведении митинга против выборов президента

В среду активистам Ерлану Калиеву и Арайлым Назаровой пришло уведомление о том, что акимат Алматы отказал в проведении митинга 17 сентября против досрочных выборов президента, сославшись на то, что в это время сквере им. Шокана Уалиханова запланированы культурно-массовые мероприятия. Об этом Калиев сообщил на своей странице Facebook.

Калиев сообщает, что 9 сентября от имени Коалиции демократических сил они подали уведомление в акимат Алматы о намерении проведения митинга в сквере им. Шокана Уалиханова 17 сентября с 12:00 до 15:00.

«Исполнительная власть в лице акимата города Алматы, несмотря на широко разрекламированную властями норму о презумпции в пользу проведения мирных собраний, под банальным предлогом якобы запланированного ими проведения культурно-массовых мероприятий именно в этот день и час, отказала в проведении митинга. При этом даже не заморачиваясь и не соблюдая обязательных для них процедур, установленных в законе», - написал Калиев.

1 сентября во время послания народу Казахстана президент Касым-Жомарт Токаев объявил о проведении досрочных выборов президента этой осенью. Вслед за этим часть оппозиционных политиков, журналистов, гражданских активистов и правозащитников объявила о создании Коалиции демократических сил.

5 сентября Коалиция демократических сил заявила, что выступает против внеочередных выборов президента и призвала бороться за политические реформы, но при этом объявила, что планируют заранее подготовить единого кандидата от оппозиции.