Глава государства Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочей поездкой в Мангистаускую область, сообщила пресс-служба Акорды.

По сообщению пресс-службы, Токаев ознакомится с деятельностью ряда объектов и проведет совещание по социально-экономическому развитию региона.