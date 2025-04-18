Он проведет совещание по развитию региона
Глава государства Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочей поездкой в Мангистаускую область, сообщила пресс-служба Акорды.
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