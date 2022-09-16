Наращивать сотрудничество в военно-политической сфере предложил Токаев странам ШОС

Государствам-участникам Шанхайской организации сотрудничества стоит наращивать сотрудничество в военно-политической сфере между оборонными ведомствами и специальными службами. Такое предложение озвучил в пятницу в ходе заседания саммита ШОС в расширенном составе президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

«Основным приоритетом ШОС остается укрепление региональной безопасности. Необходимо продолжить реализацию ранее принятых документов, предусматривающих совместную деятельность в данной важной сфере. Поэтому предлагаем наращивать сотрудничество в военно-политической сфере между оборонными ведомствами и специальными службами», - предложил Токаев.

По его мнению, важную роль здесь может сыграть укрепление взаимодействия ШОС с центральноазиатским региональным информационным координационным центром.

В целом, отметил президент Казахстана, перед участниками организации стоит задача в полной мере раскрыть потенциал ШОС. Он считает, что повышение ее эффективности и развитие многостороннего сотрудничества в различных областях отвечает интересам всех государств-участников.

«Важно продолжить дальнейшее совершенствование деятельности организации, усилить прогнозирование основных тенденций на пространстве ШОС и за ее пределами. Деятельность ШОС убедительно показала актуальность основополагающих принципов, сформулированных в ее уставных документах: борьба против трех зол, то есть экстремизма, терроризма, сепаратизма, а также защита суверенитета, территориальной целостности государств, невмешательство во внутренние дела», - подчеркнул глава государства.