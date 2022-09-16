Кыргызстан и Таджикистан договорились о прекращении огня

Договоренность достигнута между главами ГКНБ стран
Главы ГКНБ Кыргызстана и Таджикистана Камчыбек Ташиев и Саймумин Ятимов договорились о прекращении огня в 16:00, сообщила Погранслужба Кыргызстана.
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