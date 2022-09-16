Договоренность достигнута между главами ГКНБ стран
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Кыргызстан и Таджикистан договорились о прекращении огня
фото с сайта rus.azattyq.org

Главы ГКНБ Кыргызстана и Таджикистана Камчыбек Ташиев и Саймумин Ятимов договорились о прекращении огня в 16:00, сообщила Погранслужба Кыргызстана.

По состоянию на 17:00, подразделения Погранслужбы ГКНБ Кыргызской Республики прекратили огонь на участках столкновений. Как сообщает Погранслужба, с таджикской стороны интенсивность обстрелов резко снизилась, но на некоторых участках границы таджикские военные периодически обстреливают кыргызские позиции.

Напомним, что страны не могли договориться о прекращении огня для переговоров с утра пятницы, обвиняя друг друга в обстрелах.

По последним данным, в больницы Баткенской области поступили 42 кыргызстанца, пятерых пострадавших из Лейлекского ЦОВП доставили в Бишкек. В Минздраве сообщили, что три бригады медиков вылетели в Баткен для оказания медицинской помощи пострадавшим.

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