Адвокаты Бердаха Бекетова, задержанного после январских событий, требуют изменить ему меру пресечения

Защитники Бердаха Бекетова, который уже восемь месяцев находится в СИЗО по январским событиям, сообщили об ухудшении его здоровья и потребовали немедленного изменения меры пресечения на домашний арест.

«Правоохранительные органы хотят сделать из него преступника, но им не удалось найти ни одного доказательства. Он просто вышел на площадь вместе с остальными. Все же вышли на площадь, но никто не собирался преступления совершать, а хотели изменить эту систему, вышли против несправедливости, дороговизны, против клана Назарбаевых, правившего 30 лет. Мы требуем от генпрокурора и Токаева не ждать вступления в силу амнистии, а быстро закрыть дело Бердаха и освободить его», – заявил общественный деятель Еркин Ракишев на пресс-конференции в Казахстанском международном бюро по правам человека.

По словам адвоката Жалгас Сапарханова, в течение двух недель самочувствие Бекетова ухудшилось, и он находится на лечении в медицинском отделении учреждения СИ-18, поэтому необходимо изменить меру пресечения и перевести под домашний арест.

«Условий для лечения нет, его обеспечивает лекарствами его сестра, общественный защитник. Кроме того, у Бердака есть восьмимесячный ребенок и родители, которые находятся в тяжелом состоянии. Поэтому мы просим освободить моего подзащитного Бердака под домашний арест или под залог. Оснований держать его под стражей нет», – сказала Сапарханова.

Житель Алматы Бердах Бекетов был задержан 22 января. Позже его арестовали на два месяца по статье 272 части 2 - «за участие в массовых беспорядках». Он неоднократно писал письма из СИЗО, сообщая, что подвергается давлению со стороны правоохранительных органов.