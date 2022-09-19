Президент Касым-Жомарт Токаев прибыл в Нью-Йорк с рабочим визитом для участия в 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, сообщила пресс-служба главы государства.

«19 сентября президент проведет встречу с руководителями глобальных финансовых институтов, среди которых JPMorgan Chase & Co., Citi, Goldman Sachs, NASDAQ и другие. Наряду с этим глава государства встретится с руководителями транснациональных компаний, включая Boeing, Exxon Mobil, General Electrics, Wabtec, Microsoft, а также представителями экспертных кругов», - сообщила пресс-служба.

На Общих дебатах Генеральной Ассамблеи ООН президент выступит 20 сентября. Также планируется проведение встреч с генеральным секретарем ООН, руководством Европейского Союза и главами ряда государств и участие в Глобальном саммите по продовольственной безопасности.