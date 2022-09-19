Таджикистан заявил о гибели более 30 человек в ходе конфликта с Кыргызстаном

Министерство иностранных дел Таджикистана поздно вечером в воскресенье опубликовало данные о погибших мирных жителях за время столкновений с Кыргызстаном. При этом сообщается о гибели двух таджикских военнослужащих.

В сообщении МИД говорится, что 14 сентября в 7:15 часов пограничники Кыргызской Республики «без каких-либо причин» начали обстрел поста «Кех» пограничных войск Таджикистана в джамоате Ворух города Исфары.

«В ходе данного ничем не вызванного акта агрессии кыргызская сторона применила минометы, пулеметы и другое стрелковое оружие. В результате обстрела погибли двое военнослужащих Вооруженных сил Таджикистана. Одновременно кыргызской стороной была осуществлена переброска дополнительных сил и тяжелой техники к приграничным районам. Таджикская сторона была вынуждена открыть ответный огонь», - сообщает МИД Таджикистана.

По данным ведомства, около двух часов дня 14 сентября, сразу после объявления режима о прекращении огня, кыргызские военнослужащие атаковали населенные пункты Лангар и Сари Бозор, здание средней школы №47 джамоата Чоркух, вследствие чего ранения получили учащиеся и преподаватели. Утром 16 сентября, по заявлению МИД, кыргызские военнослужащие обстреляли погранзаставу «Душанбе» с применением тяжелого вооружения, одновременно с этим «совершили вооруженное нападение на населенные пункты Ходжаи Аъло, Куммазор, Сурх, Сомониен и Кульканд города Исфары, а также Хистеварз и Овчикалъача Бободжон Гафуровского района», а «военнослужащие спецподразделений Кыргызстана вторглись на территорию села Богдори джамоата Чилгази города Исфары и сожгли 16 домов местных жителей, занимались грабежами и мародерством». Также Таджикистан обвинил Кыргызстан в обстреле сел Ходжаи Аъло, Сомониён джамоата Чоркух, села Тоджварон Лахшского района, участка автодороги Чоркишлок в Исфаре, массовом поджоге домов мирных жителей в населенных пунктах Богистон и Лакон, в обстреле школ и удара по мечети, обстреле машины скорой помощи в селе Чоркишлок джамоата Зумрад города Исфары, перевозившей раненых мирных жителей.

МИД Таджикистана заявил, что Кыргызстан обстреливал таджикские территории, несмотря на достигнутые договоренности о прекращении огня даже между президентами обеих стран на полях саммита ШОС. Более того, 16 сентября в ходе встречи сопредседателей межправительственной комиссии была вновь достигнута договоренность о прекращении огня с 16:00, оформленное протоколом №41, но «несмотря на это, кыргызская сторона задействовала боевые вертолеты и ударные беспилотные летательные аппараты “Байрактар ТБ2” для бомбардировки территории Республики Таджикистан».

Всего МИД Таджикистана сообщил о гибели 31 мирного жителя, в том числе четверых детей и фельдшера скорой помощи, в результате обстрелов школ также пострадали дети. Точное количество раненых не сообщается, только известно, что «в ходе удара БПЛА по мечети в джамоате Овчи Калъача ранено более 20 мирных граждан Таджикистана».

«В последние дни с целью создания образа “агрессора” в лице своего соседа, кыргызская сторона, не гнушаясь откровенной ложью и инсинуациями, продолжает информационную кампанию против Таджикистана, тем самым нагнетая напряженность в приграничье», - заявили в министерстве.

Между тем МИД Кыргызстана расценивает конфликт как «заранее спланированный вооруженный акт агрессии Таджикистана в отношении Кыргызстана».

По данным Минздрава КР на 22:00 воскресенья, всего больницы поступило 144 пострадавших, общее количество погибших в результате вооруженного конфликта в Баткенской области составляет 59 человек.

Вооруженный конфликт на кыргызско-таджикской границе начался 14 сентября, а 16 сентября обострился. В результате вооруженных столкновений из нескольких районов Баткенской области эвакуировали более 136 тыс. человек, Ошской области — свыше 5000.