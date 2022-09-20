Кыргызстан и Таджикистан подписали протокол по стабилизации ситуации на границе

Глава государственного комитета нацбезопасности Кыргызстана Камчыбек Ташиев и глава ГКНБ Таджикистана Саймумин Ятимов накануне подписали рабочий протокол по стабилизации ситуации на границе, сообщает Kloop.kg в Telegram.

«Суть документа заключается в совершенствовании текущей работы и продолжении той работы, которая ведется для сохранения и укрепления мира. Постепенно на границе стал устанавливаться мир. Сегодняшней встречей мы сделали еще один шаг к миру. Можно сказать, что [ситуация в Баткене] стала немного надежнее», - отметил Ташиев.

Также по итогам переговоров между делегациями стран таджикская сторона передала Кыргызстану четверых военнослужащих Погранслужбы, задержанных в ходе вооруженных столкновений на границе. Один из них получил ранение.

Между тем во вторник утром Погранслужба Кыргызстана сообщила, что по состоянию на 08:30 обстановка на кыргызско-таджикском участке границы в Чон-Алайском районе Ошской области и в Баткенской области характеризуется как относительно стабильная, ночь прошла спокойно, без происшествий.

«По итогам переговоров между делегациями Кыргызстана и Таджикистана рабочие комиссии сторон продолжат проведение мероприятий по деэскалации обстановки и проверке исполнения ранних договоренностей об отводе дополнительных сил и средств от линии государственной границы в места их постоянной дислокации границы. Рабочие комиссии также рассмотрят предложения и решения, принятые в ходе встречи», - сообщили в Погранслужбе.

По данным Минздрава Кыргызстана, во время столкновений с 14 сентября ранения получили 183 человека, погибли 59 человек.

Между тем власти Таджикистана официально заявили о гибели 41 человека, сообщает радио «Азаттык» в Telegram. Однако, как отметил заместитель министра иностранных дел Таджикистана Содик Имоми, это не окончательная цифра: «Состояние нескольких раненых остается тяжелым – врачи борются за их жизнь».