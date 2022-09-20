«КазМунайГаз» выкупил у «Самрук-Қазына» 50% доли в «КМГ Кашаган Б.В.»

АО НК «КазМунайГаз», реализовав «колл опцион», приобрело у АО «Самрук-Қазына» 50% доли в компании ЧКОО «КМГ Кашаган Б.В.» за $3,8 млрд. Этой компании принадлежит 16,88% в Соглашении о разделе продукции по Северо-Каспийскому проекту (Кашаган), сообщается на сайте КМГ.

«Данное приобретение является одной из самых крупных сделок для “КазМунайГаза” за последние годы. В результате увеличения доли в проекте Кашаган у КМГ улучшатся показатели консолидированной добычи, EBITDA, чистой прибыли и активов», - отметил заместитель председателя Правления КМГ Даурен Карабаев.

В 2015 году КМГ продал 50% долю в «КМГ Кашаган Б.В.» фонду, чтобы использовать вырученные средства на уменьшение долга из-за резкого падения цены на нефть в те годы. Однако теперь долг компании также увеличится. Как сообщил Карабаев, «планируется, что оплата за приобретение будет осуществляться за счет денежных потоков “КМГ Кашаган Б.В.”»

В «КазМунайГазе» подчеркивают, что нынешнему выкупу предшествовала работа по улучшению финансового состояния компании, это и позволило реализовать данную сделку без давления на кредитные рейтинги. В результате проведенной работы общий долг КМГ, согласно консолидированной аудированной финансовой отчетности, снизился c $19,2 млрд по состоянию на конец 2014 года до $8,4 млрд по состоянию на конец первого полугодия 2022 года.

«С учетом приобретения доли в “КМГ Кашаган Б.В.” общий долг КМГ сразу после завершения сделки составит около 10,7 млрд долларов США», - уточнили в компании.

Ранее 50%-ная доля в компании ЧКОО «КМГ Кашаган Б.В.» находилась под предварительным арестом, который был снят апелляционным судом Гааги в текущем году. Последующее обжалование этого решения, поданное в Верховный суд Нидерландов, не влияет на выкуп доли КМГ, так как решение апелляционного суда о снятии ареста имеет незамедлительную силу, отметили в «КазМунайГазе».