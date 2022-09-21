За сутки в Казахстане зарегистрировано более 100 новых случаев коронавируса

В Карагандинской области – 28 новых случаев, в Астане – 17, в Алматы – 12, в Акмолинской области – 12, в Западно-Казахстанской области – 9, в Восточно-Казахстанской области – 7, в Костанайской области – 7, в Мангистауской области – 5, в Северо-Казахстанской области – 5, в Актюбинской области – 3, в Жетысуской области – 3, в Улытауской области – 3, в Павлодарской области – 2, в Шымкенте, в Алматинской, Атырауской областях – по одному случаю.

Не выявлено заболевших в Абайской, Жамбылской, Кызылординской и Туркестанской областях.

Всего в стране подтверждено 1 392 734 случая КВИ.

Также за сутки выявлено 5 случаев коронавирусной пневмонии, а всего – 90 015.

На 21 сентября лечение продолжают получать 11 355 человек (11 185 КВИ+ и 170 КВИ-), из них в стационарах находятся 142 человека, на амбулаторном уровне лечатся 11 213 заболевших. В тяжелом состоянии – 5 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 3 пациента, на аппаратах ИВЛ – 2 пациента.