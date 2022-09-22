Прокурор запросил для Кайрата Сатыбалды 6 лет лишения свободы

Прокурор Джангельды Есебаев в суде № 2 района Байконур Астаны запросил 6 лет лишения свободы с конфискацией имущества и лишением права занимать определенные государственные должности для Кайрата Сатыбалды. Он также предложил внести президенту Токаеву представление о лишении Сатыбалды спецзвания генерала майора КНБ, орденов «Курмет» и «Парасат».

«Окончательно назначить 6 лет лишения свободы с конфискацией конфискацией имущества и лишением права занимать государственные должности сроком на 10 лет. Отбывание срока определить в учреждении средней безопасности. Также внести представление президенту о лишении Сатыбалды звания генерала-майора КНБ, а также орденов "Курмет" и "Парасат". К времени содержания под стражей Сатыбалды зачесть срок наказания из расчета 1 день под стражей за 1,5 дня», − сказал Есебаев во время судебного процесса.

Прокурор также попросил суд принять во внимание подписанное Сатыбалды процессуальное соглашение, согласно которому он признал вину и раскаивается. Сам Сатыбалды с оглашенным приговором согласился.

Во время судебного заседания также стало известно, что племянник Нурсултана Назарбаева подписал новое медиативное соглашение с АО «Центр транспортного сервиса». 21 сентября АО «ЦТС» подало ходатайство об отказе от медиативного соглашения с Кайратом Сатыбалды. Позднее представитель центра попросил отложить рассмотрение ходатайства до следующего судебного заседания, чтобы потерпевшая сторона приняла окончательное решение об отказе. Он также сообщил, что ущерб компании был возмещен.

Напомним, 20 сентября в Астане начался судебный процесс по делу Кайрата Сатыбалды и других лиц по фактам хищений средств AО «Казахтелеком» и AО «Центр транспортного сервиса» в особо крупном размере. В первый же день суд запретил журналистам вести аудио- и видеозапись, против этого выступила сторона защиты.

По данным следствия, Кайрат Сатыбалды вместе с Чингизом Конурбаевым и Леонидом Муравьевым нанесли ущерб в 12 млрд тенге компании «Казахтелеком» при помощи создания аффилированной компании, которая выступала посредником между «Казахтелеком» и клиентами. Сатыбалды признал вину, возместил ушерб и надеется на смягчение наказания. Также сообщалось, что он заключил медиативное соглашение с «Казахтелекомом» и АО «Центр транспортного сервиса».

Всего по делу проходят пятеро подозреваемых. В ходе расследования государству возвращены незаконно приобретенные активы и денежные средства фигурантов на общую сумму свыше 240 млрд тенге, или более $500 млн.

В отношении Сатыбалды дополнительно расследуются уголовные дела по фактам уклонения от уплаты налогов и таможенных платежей, легализации преступных доходов. Продолжается поиск других нелегальных активов обвиняемых. B стране и за рубежом дополнительно установлены недвижимость, автомобили и денежные средства на общую сумму свыше 400 млрд тенге, или более $900 млн, в антикоррупционной службе отмечали, что они будут возвращены государству «в ближайшее время».