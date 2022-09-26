Большинство казахстанцев считают, что не сталкивались с недостоверной информацией – исследование МИСК

Молодежная информационная служба Казахстана в понедельник презентовала предварительные результаты исследования «Влияние дезинформации на общество Казахстана». Согласно данным опросов, большая часть казахстанцев знает, что такое пропаганда. Респонденты также назвали наиболее вероятные по их мнению источники дезинформации и сферы, в которых она возникает, но в большинстве случаев заявили, что не сталкивались с ней, или встречали недостоверную информацию редко.

Исследователи опросили тысячу человек в 16 областных центрах и в двух селах в каждой области. Большую часть опрошенных составили казахстанцы возрастных категорий 19-29 лет и 30-45 лет.

Большинство респондентов сообщили, что получают информацию об общественно-политической ситуации в стране из республиканских медиа, тогда как 18% – из российских медиа. Молодежь из возрастных групп 14-18 и 19-25 лет также в основном предпочитает казахстанские медиа, и почти в два раза меньше, чем общество в целом, – российские.

Согласно исследованию, 73% считают, что знают, что такое пропаганда, и 19% не уверены, что точно понимают значение этого термина. Большую осведомленность в этом вопросе показали респонденты старшего возраста с высшим и послевузовским образованием.

По мнению респондентов, основные три сферы, в которых встречается дезинформация, это вопросы внутренней политики, внешней политики и социальная сфера. В МИСК отметили, что в ответах казахскоязычных респондентов в ответе на этот вопрос чаще всего фигурировала финансовая сфера.

«37% опрошенных называют казахстанские СМИ и соцсети источником той самой дезинформации, которая присутствует в наших жизнях. На втором месте с показателем в 21% присутствуют российские СМИ и соцсети, и 11% называют источником такой информации украинские СМИ», – сообщила руководитель проекта исследования Айгуль Беймишева.

Кроме того, респонденты отметили, что недостоверная информация часто встречается по темам войны в Украине, вакцинации от COVID-19 и январских событий в Казахстане.

При этом 59% опрошенных уверены, что редко или никогда не сталкивались с недостоверной, ложной или не до конца проверенной информацией, и 41% указали, что сталкивались с ней с той или иной частотой.

«Тот факт, что практически 60% утверждают, что они не сталкивались с дезинформацией, может рассматриваться как индикатор информационной безграмотности значимой части населения страны, к сожалению», – также прокомментировала Беймишева. В МИСК также констатировали, что 80% опрошенных не перепроверяют информацию из социальных сетей и СМИ или делают это редко. При этом мужчины и старшее поколение проверяют информацию чуть чаще, чем женщины и молодое поколение.

Исследователи не фиксировали количество отказов от прохождения опроса, однако отметили, что большая часть отказов происходила уже в процессе, когда респондентам задавали вопросы касательно дезинформации.

Социолог Серик Бейсембаев во время обсуждения поделился некоторыми сомнениями относительно выводов исследования и возможных погрешностей.

«Почему я за то, чтобы выводы делать очень осторожно – потому что когда мы определяем наше общество как малограмотное и недостаточно информированное, подверженное фейкам, это дает выгоду государственной информационной политике, которая как раз ориентирована на то, чтобы максимально создать стерильное поле с правильными блогерами и телеграмм-каналами, которые выдают «стопроцентно проверенную информацию». Это влечет за собой цензуру и все, что мы раньше видели в Cоветском Cоюзе», – посчитал он. Социолог также добавил, что большое количество вопросов могло привести к тому, что некоторые респонденты отказывались проходить опрос до конца, а также предположил, что некоторые респонденты могли неверно понять термин «пропаганда», причислив к нему и позитивные коннотации, вроде пропаганды здорового образа жизни. По мнению Бейсембаева, определенные ограничение для интерпретации данных исследования создает и возрастная разбивка респондентов.

Полный отчет по исследованию будет подготовлен до конца года. Он будет включать более подробную разбивку, а также экспертные комментарии и предложения.