Между Казахстаном и Саудовской Аравией откроют новые прямые авиарейсы. Как сообщает комитет гражданской авиации МИИР, министр индустрии и инфарструктурного развития Каирбек Ускенбаев встретился с делегацией Королевства Саудовской Аравии во главе с министром хаджа и умры Тауфиком бен Фаузаном бин Мухаммадом Аль-Рабиа. Они обсудили дальнейшее увеличение авиаперевозок между двумя странами и расширение географии полетов.

Как напомнил Ускенбаев, с 2015 года авиакомпании SCAT и Fly Nas выполняют прямые чартерные рейсы 1-2 раза в неделю. В этом году была выделена и использована квота в размере 4 тыс. мест для паломников Казахстана. Вместе с тем, с начала 2023 года выполнять регулярные пассажирские перевозки в Саудовскую Аравию планируют Air Astana, по маршруту Алматы – Медина с частотой два рейса в неделю, и авиакомпания Fly Arystan, по маршруту Актау – Медина частотой два рейса в неделю, на воздушных судах типа А320.

«29 сентября в рамках 41-й сессии Ассамблеи Международной организации гражданской авиации ИКАО в городе Монреаль (Канада) авиационные власти Казахстана и Саудовской Аравии подпишут меморандум о взаимопонимании, который предоставит право назначенным авиакомпаниям обеих сторон увеличить разрешенное количество пассажирских авиарейсов», - отметил Ускенбаев.

Стороны также договорились создать совместную рабочую группу по увеличению авиарейсов, возглавляемую руководителями авиационных властей обеих стран.