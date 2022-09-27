Интересы казахстанцев и обеспечение их работой являются первостепенными – Смаилов

Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов на заседании правительства во вторник на фоне наплыва россиян в страну подчеркнул, что интересы казахстанцев и обеспечение их работой являются первостепенными, и все организации и предприятия должны это учитывать.

«Хочу отметить, что в обществе возникло недопонимание некоторых вопросов миграции, которые вчера рассматривались на совещании. В этой связи подчеркиваю: иностранным гражданам оказываются услуги в рамках закона. Мы, выполняя свои международные обязательства, всегда помним, что нет ценностей выше интересов нашей страны и народа. Один из важнейших вопросов – правопорядок и безопасность», - цитирует Смаилова агентство «Казинформ».

Глава правительства подчеркнул, что «первоочередным приоритетом являются интересы казахстанцев, обеспечение их работой», и все организации и предприятия должны это учитывать.

«Мигранты из соседних стран могут работать у нас в рамках установленного законодательства. Данная ситуация находится на ежедневном контроле», - отметил Смаилов.

Также он констатировал, что из-за роста цен на арендное жилье казахстанцы «оказались в затруднительном положении». В этой связи он поручил стабилизировать ситуацию на рынке жилья и труда.