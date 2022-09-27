Более 20 млн тонн зерна намолочено в Казахстане – МСХ

На сегодняшний день в Казахстане убрано 15,4 млн га зерновых и зернобобовых культур, или 96,3% от общей уборочной площади. Намолочено более 20 млн тонн зерна, сообщил министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев на заседании правительства.

«Общая уборочная площадь сельскохозяйственных культур в текущем году составила 23,4 млн га. Из них площадь уборки зерновых составляет 16,1 млн га. Благоприятные условия текущего года позволили провести большую часть уборочной кампании без простоев. В итоге на сегодняшний день всего по республике убрано 15,4 млн га зерновых и зернобобовых культур, или 96,3% от общей уборочной площади», - цитирует Карашукеева агентство «Казинформ».

По его информации, при средней урожайности 13 центнеров с гектара намолочено 20,1 млн тонн зерна. В прошлом году при средней урожайности 9,8 центнеров с гектара было намолочено 14,9 млн тонн, или на 25,9% меньше.

Уборка зерновых полностью завершена в Актюбинской, Карагандинской областях и Шымкенте, уточнил глава МСХ.