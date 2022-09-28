Активизировать работу по покрытию отдаленных сел сетями SpaceX и OneWeb поручил Токаев профильному министерству

Глава государства Касым-Жомарт Токаев, выступая на форуме «Digital Bridge 2022» на тему «Центральная Евразия как новая технологическая платформа», поручил министерству цифрового развития активизировать работу по покрытию отдаленных сел сетями SpaceX и OneWeb, сообщает Акорда.

«Для нашей страны, в которой около 40% населения проживает в сельской местности, актуальным вопросом является обеспечение всех граждан доступным и качественным интернетом. Министерству цифрового развития следует активизировать работу по покрытию самых отдаленных сел сетями низкоорбитальных спутниковых систем SpaceX и OneWeb», - сказал Токаев.

Вместе с тем он заявил, что глобальный мегатренд уже определяет ключевую роль цифровой трансформации как основного фактора развития мировой экономики. Что же касается Казахстана, что здесь созданы очень хорошие условия для развития IT-сектора, отметил президент.

«Это касается как регуляторной базы, так и специальных площадок с уникальными режимами и инструментами для развития IT-бизнеса», - уточнил он, напомнив, что создан международный технопарк IT-стартапов Аstana Hub, его резидентами стали уже более 900 компаний, в Алматы создан IT-кластер.

В целом, развитие IT сектора – важный и постоянный приоритет государственной политики, подчеркнул Токаев. Он сообщил, что во время его визита в США и встречи с руководством таких компаний, как Microsoft, Epam, Coursera, были достигнуты договоренности «об углублении сотрудничества с Казахстаном и локализации в нашей стране»

«Безусловно, цифровизация невозможна без современной и развитой инфраструктуры, в том числе в сельской местности. Поэтому Казахстан последовательно создает цифровую инфраструктуру, сопряженную с международными коридорами и трансграничными потоками данных. Совместно с азербайджанскими партнерами начата работа на транскаспийском участке для подключения к мировым центрам концентрации трафика. Речь идет о Юго-Восточной Азии и Европе. Мы активно привлекаем на казахстанский рынок крупнейших игроков облачных вычислений, таких как Microsoft Azure, Amazon Web Services, Google Cloud и других», - добавил глава государства.

А учитывая спрос на профессионалов IT-сферы в будущем, Казахстан поставил задачу – к 2025 году подготовить как минимум 100 тысяч высококвалифицированных IT-специалистов. Для достижения этой цели внедрено шефство профильных университетов над региональными вузами, расширено грантовое обучение, открыто 12 частных инновационных IT-школ.

В целом глава государства обозначил пять приоритетов Казахстана в цифровой трансформации: развитие человекоцентричности, создание благоприятных условий для IT-отрасли, масштабная модернизация IT-инфраструктуры, развитие цифровой экономики и Индустрии 4.0, укрепление человеческого капитала.